Lucignana, nasce un festival letterario a cura di Alba Donati

martedì, 29 giugno 2021, 20:57

Tra luglio e agosto nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana, in un paesino di 170 abitanti a 30 km da Lucca, si potranno incontrare scrittrici e scrittori e prendere un tè, freddo, con loro. Il festival letterario 'piccolo così' è organizzato da Fenysia, la scuola di scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando, che attualmente la dirige.

"Little Lucy – spiega Alba Donati - si ispira alle Little Italy in giro per il mondo, le comunità di emigrati italiani - molti da Lucignana - delle grandi città come New York o Melbourne. Anche la Libreria sopra la Penna è una comunità di transfughi, lettori in cerca di autenticità e di nuovi legami. A Lucignana, hanno trovato casa".

Nove appuntamenti per un calendario in fase di crescita, impreziosito da uno scenario suggestivo: gli spazi caratteristici della libreria di charme nel piccolo borgo fatato di Lucignana, circondata da montagne coperte da boschi di lecci e con una vista spettacolare sulle cime degli Appennini e delle Apuane.

La prima edizone del festival nasce sotto il segno della poesia e si inaugura il 2 luglio, ore 18.00, con le letture a cura di Alba Donati e Alberto Cristofori dell'Antologia di Spoon River. Il 3 luglio, ore 17.00, Melania Mazzucco con L'Architettrice ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, abilissima a celare audacia e sogni per poter realizzare l'impresa di una vita. L'11 luglio, ore 17.00, Luca Ricci incontra il pubblico in occasione dell'uscita de Gli estivi (La nave di Teseo). Il 17 luglio, ore 17.00, il tema della parità di genere è al centro dell'incontro con Rosanna Pugnalini, Presidente uscente della Commissione regionale Toscana per le Pari Opportunità, autrice del libro Caro, questa sera cucini tu (Porto Seguro Editore). Il 25 luglio,ore 17.00, l'incontro con Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni per l'uscita di Sarah. La ragazza di Avetrana (Fandango), romanzo verità che ricostruisce la storia di Sarah Scazzi. L'1 agosto, ore 17.00, Ilide Carmignani, con Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani), sua traduttrice e amica narra come una favola dolce e forte il suo monumento a uno scrittore e all'amore verso la letteratura che crea legami. L'8 agosto, ore 17.00, Tina Guiducci racconterà la sua Sinfonia domestica (La Vita Felice) il suo primo libro, scritto in forma di diario, sulla dimensione domestica dei primi settanta giorni di confinamento, e in cui alterna con leggerezza toni ironici e dolenti. L'11 agosto, ore 17.00, con il suo Erbario poetico (Pacini Fazzi) Marco Pardini ci porterà nel magico mondo della natura, con perlustrazione e descrizione delle erbe del giardino. Il 21 agosto, ore 16.00, la Passeggiata spirituale dalla Libreria all'Eremo di Sant'Ansano con Padre Bernardo, abate dell'Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze. Con lui ci sarà Don Giuseppe, parroco della comunità parrocchiale di Coreglia. La passeggiata prevede tre stazioni in cui l'Abate si soffermerà su altrettante parole: ascolto, desiderio, pace.

Il Festival, curato da Alba Donati è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.