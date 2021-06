Mediavalle



Mini-corsi estivi di musica a Diecimo

venerdì, 4 giugno 2021, 18:34

La scuola di musica H-Demia Mediavalle di Diecimo, organizza nella propria sede dei mini-corsi gratuiti di tre lezioni indirizzati principalmente ai bambini. Essi potranno conoscere e provare lo strumento desiderato in modalità individuale ed in piena osservanza delle misure di prevenzione anti-covid. Gli insegnanti saranno inoltre a disposizione dei genitori per far loro visitare la scuola ed illustrare il percorso didattico del prossimo anno. Per info e prenotazioni telefonare al 392 546 86 55.