Nasce la Nuda E-MTB: il plauso di Giorgio Daniele

domenica, 20 giugno 2021, 09:00

Nasce la Nuda E-MTB presso il Camping Pian d'Amora a Coreglia Antelminelli. Il capogruppo di minoranza Giorgio Daniele commenta con favore l'iniziativa di Matteo Viviani e della sua famiglia.



"Grazie a Matteo parte un virtuoso percorso di rilancio - afferma il capogruppo di minoranza -. Spesso, la svolta, ha inizio da piccoli eventi che, capaci di cogliere il segno del cambiamento, innescano virtuosi meccanismi di crescita e di sviluppo: culturale in un primo momento, economico e sociale poi".

"Ecco - prosegue -, piace cogliere nella iniziativa che ha avuto luogo ieri a Coreglia, i segnali di una svolta, ovvero una inversione di tendenza al lento ma inesorabile declino del capoluogo coreglino. Coreglia, ha in sé le potenzialità per tornare ad essere luogo di vacanza, di svago, di cultura, di esaltazione della natura e dell'ambiente, della buona cucina e di quant'altro questo incantato angolo della Toscana possiede. Un tesoro lì, ben visibile, in mostra, ma che nessuno pare sappia cogliere nella sua enorme potenzialità".



"Matteo Viviani e la sua famiglia - spiega Daniele - hanno colto nel segno, ha lanciato una sfida, si è messo in gioco materialmente ed economicamente per dare gambe ad un progetto bello, ambizioso e sostenibile. Così è nata la Nuda E-MTB. La Nuda E-MTB si trova presso il Camping Pian d'Amora a Coreglia Antelminelli, uno dei borghi più belli d'Italia situato a 595m s.l.m. è quindi una base di partenza perfetta per itinerari storico-culturali verso antichi borghi ed escursioni per ogni esigenza, con la possibilità di raggiungere cime di quasi 2000m. Itinerari che si snodano intorno alle montagne dell'Appennino Tosco-emiliano con percorsi molto tecnici o semplici passeggiate immersi nella natura e nel verde della Garfagnana. Tante le e-MTB a disposizione modello Xanto Z di Torpado, realizzata in Tecno Alluminio idroformato, con freni con pistone maggiorato, full-suspended ed è assistita nella pedalata dal sistema Bafang Max Drive".



"Anche l'amministrazione comunale - conclude - ha intrapreso un percorso di valorizzazione turistico ricettiva e presto saranno inaugurati i primo importanti interventi di iniziativa pubblico-privata finanziati con il PIT (progetti integrati territoriali) promosso dal Gal (gruppo di azione locale), realizzati sia nel capoluogo che in altre frazioni. Questa, a nostro avviso è la strada maestra da percorrere, una volontà che entrambe i programmi elettorali delle liste che si sono affermate alle recenti elezioni comunali hanno in comune e, pertanto, vanno unitariamente realizzati. Buon lavoro Matteo".