Mediavalle



Simone Corrieri torna con un nuovo singolo: a breve due festival musicali e un cd

martedì, 22 giugno 2021, 17:05

di simone pierotti

La vita ci regala continuamente sorprese e ci permette di realizzare sogni ma poche volte avviene per caso o fortuna, generalmente è frutto di impegno, preparazione e lavoro. E’ così per Simone Corrieri, 43 anni, che vive a Ghivizzano e lavora in un’industria cartaria della zona. Negli ultimi anni si è dedicato a varie passioni, il trekking, la poesia fino alla musica. Così ha pubblicato due libri di narrativa e poesia, “ Tracce di me“ e “Niente è impossibile“, quest’ultimo scritto con David Contrucci.

La poesia e la scrittura sono solo il primo passo che porta Simone a comporre canzoni. “La spinta – ci racconta Corrieri -la trovo in un lettore del mio primo libro che mi invita ad ascoltare un brano da lui musicato, con le parole della mia poesia “ Buon anno “, che nel 2017 diventerà di fatto la mia prima canzone”.

Il giovane di Ghivizzano registra il brano in una versione rivista in chiave pop e, dopo aver frequentato alcuni corsi di canto, prova l’emozione di salire su un palco per la prima volta in un concorso canoro “Fornaci in..canto” nella categoria cantautori. Era il 2017 e Simone studia con grande passione, prendendo parte a corsi di songwriter con docenti, ben preparati e generosi di consigli, come Daniele Coro, Federica Camba, Eric Buffat.

Dopo il brano “ Buon Anno“, ecco “Neve“ in coppia con David Contrucci, “Maghi e Profeti” canzone con la quale vince il premio della critica al Lupinaio SummerFest 2019 a Livorno. Pochi giorni fa è uscito il quarto brano, dal titolo “Se Ci innamoriamo“, che si può ascoltare sul canale Youtube – Simone Corrieri https://www.youtube.com/channel/UCavTX9GNMiDJmW1zO4GST3g

Oppure al link https://www.youtube.com/watch?v=iVVaTeMraQQ&feature=youtu.be

ed è scaricabile sulle maggiori piattaforme digitali musicali, come amazon music, spotify, itunes. Il brano dal 20 giugno è in rotazione su Radio Garage, radio web che sta promuovendo il brano. Con questa canzone Simone parteciperà a due concorsi nel mese di luglio, Voci d'oro a Montecatini Terme (dal 2 al 4) e FestivalStar Summer 2021 a Travagliato (Bs) dal 16 al 17 luglio.

I sogni e gli obiettivi non si fermano qua. “Sto lavorando ad altre canzoni per poter raggiungere l’obbiettivo di pubblicare un cd, o come mi piace dire, visto la mia passione per il vinile, un Lp 33 giri, con brani inediti”.