Mediavalle



Successo per il corso formativo sulla castanicoltura

martedì, 22 giugno 2021, 10:32

Il 17 giugno è iniziato con successo il ciclo di incontri sulla castanicoltura organizzato dall'Associazione Castanicoltori della Lucchesia con il supporto di I.R.F. e con il contributo dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. La prima conferenza si è tenuta a Borgo a Mozzano, presso il salone del circolo l’Unione, alla presenza di un buon numero di castanicoltori, che hanno seguito con interesse la comunicazione di Fulvio Viesi, Presidente dell’Associazione per la Tutela del Marrone di Castione (Brentonico - TN). Nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid la sala è stata utilizzata con capienza ridotta. Per dar modo a tutti gli interessati di poter partecipare all’iniziativa, la lezione sulle buone pratiche di coltivazione del castagno sarà ripetuta sul territorio nel corso dei prossimi tre mesi.



Si approssima la data della seconda conferenza che tratterà del Cinipide galligeno del castagno che sarà tenuta dal Dott. Fabrizio Pennacchio del C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria). Il problema del cinipide galligeno, pur essendo stato contenuto in modo decisivo sulla gran parte del territorio, sussiste con infestazioni che localmente possono essere anche forti, per questo molti castanicoltori chiedono informazioni sullo stato della lotta contro il pericoloso insetto.



L’incontro sul cinipide che si terrà a Bagni di Lucca presso la sala rosa del Circolo dei Forestieri alle ore 21 del prossimo 24 giugno tratterà delle problematiche in atto in Media Valle del Serchio, e più in generale in Toscana, dei risultati prodotti dalla lotta biologica e delle prospettive. Data la capienza ridotta della sala, le persone interessate sono pregate di prenotarsi all’indirizzo mail ass.castanicoltori.lucchesia@gmail.com