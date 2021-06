Mediavalle : coreglia antelminelli



Una passeggiata con Pia Pera: alla scoperta del giradino di Villa La Penna

lunedì, 21 giugno 2021, 20:01

"Una passeggiata con Pia Pera": si chiama così l'incontro organizzato da Leonardo Daniele Guidi e Federico Baldassini, con il patrocinio del comune di Coreglia Antelminelli, per ricordare la scrittrice e poetessa del verde, Pia Pera. Lei che a Coreglia ha soggiornato e dove ha trovato ispirazione per scrivere "Il giardino che vorrei" (Ponte alle Grazie, 2006). L'appuntamento, immersi nel verde e nelle parole di Pia, è venerdì 25 giugno, alle 18, a Villa "La Penna", a Coreglia Antelminelli.

Non a torto definita "poetessa del verde", Pia Pera ha scritto "Il giardino che vorrei" proprio nella suggestiva cornice della Villa, trovando qui l'ispirazione per riportare su carta un viaggio immaginato attraverso nove possibili tipologie di giardino, per altrettanti scenari naturali: acqua, sole, ombra, mare, pianura, collina, montagna, città e orto. Pia, con la sua scrittura limpida, riesce a fermare su carta i ritmi della natura, accompagnando il lettore all'interno della nobile e preziosa arte del giardinaggio. Nel libro, infatti, Pia Pera dispensa consigli, strategie e, soprattutto, meravigliose descrizioni di luoghi che ha scoperto e amato.

Si tratterà quindi di una passeggiata non solo ideale ma anche reale nel giardino della Villa, alla scoperta di quel luogo fecondo che tanto ha dato alla scrittrice lucchese, prematuramente scomparsa cinque anni fa. Al termine dell'incontro, è previsto un aperitivo immerso nel verde. L'evento è a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 0583/78152 opzione 2.