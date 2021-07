Mediavalle



A Coreglia si premia il balcone più bello

giovedì, 15 luglio 2021, 13:48

Balconi fioriti 2021: si chiama così il concorso, promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi, per premiare il balcone e l'allestimento più belli, come inno alla tutela ambientale e alla cura del territorio. Il concorso, infatti, la cui scadenza è fissata per il 31 luglio, ha l'obiettivo di incentivare e promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro, soprattutto in una comunità che ha nel suo verde e nel suo ambiente una leva importante di sviluppo e di promozione. Inoltre, con il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare l'affetto dei cittadini verso il proprio paese e il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto alla comunità.

IL CONCORSO. Il concorso consiste nell'abbellimento di balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale esterne e giardini. I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o perenne. Non è ammesso l'impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Al concorso possono partecipare proprietari, affittuari di unità immobiliari residenziali, singolarmente o per gruppi familiari o condominiali, gli esercizi commerciali, produttivi e turistico-ricettivi presenti sul territorio di Coreglia. Non possono partecipare gli enti pubblici o assimilati e chi svolge attività professionale assimilabile all'oggetto del concorso. Le spese relative all'allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. La partecipazione al concorso è gratuita.

LE ISCRIZIONI. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile qui: https://www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/concorso-balconi-fioriti-2021/ o ritirabile all'ufficio cultura del comune di Coreglia Antelminelli. Per partecipare c'è tempo fino al 31 luglio. Ogni concorrente dovrà far pervenire il modulo di iscrizione debitamente compilato, indicando il nominativo del partecipante, la precisa localizzazione dell'allestimento e l'oggetto, con le seguenti modalità: tramite mail a info@comune.coreglia.lu.it con oggetto "Concorso Balconi fioriti 2021"; consegna diretta all'ufficio cultura. Per info: 0583.78152.