Mediavalle



Ancora un successo delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di Pescaglia

martedì, 13 luglio 2021, 19:53

Ancora un successo delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di Pescaglia e un riconoscimento per le iniziative educative e didattiche che contraddistinguono le scuole dell'Istituto "G.Puccini".



Domenica 11 luglio, nella splendida cornice di Villa Bottini, gli alunni della classe seconda della scuola secondaria di Pescaglia, accompagnati dalla prof.ssa Frida Morganti, sono stati premiati dall'assessore regionale Andrea Baccelli per la loro partecipazione al concorso promosso dalla Fondazione BRF Onlus e patrocinato dal provveditorato agli studi di Lucca e dal comune di Lucca. I ragazzi si sono cimentati nella scrittura di testi brevi raccontando le emozioni primarie in tempo di Covid. Piazzamento exaequo per le alunne Aurora Gennari, Matilde Frugoli e Alice Massei, terzo posto per Elisa Balderi e un meritatissimo primo posto per Federico Malaspina.



Il presidente della Fondazione BRF Onlus Armando Piccinini, nel suo intervento, ha evidenziato l'elevata qualità degli elaborati presentati al concorso dalle scuole partecipanti, tutti estremamente rilevanti in termini di sintesi comunicativa ed espressività.