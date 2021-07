Coreglia, fine settimana di musica e spettacoli itineranti

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 6 luglio 2021, 19:47

Le amministrazioni comunali di Barga e Borgo a Mozzano, insieme ad Ascit SpA hanno presentato alla cittadinanza un importante cambiamento: da qualche giorno nuove strutture accolgono i cittadini ai centri di raccolta

martedì, 6 luglio 2021, 13:14

Nominato presidente della neonata pro loco di Coreglia Antelminelli nel 2018, Fulvio Mandriota è stato riconfermato da poco alla guida dell'associazione per altri tre anni

martedì, 6 luglio 2021, 09:08

E' stato siglato un innovativo accordo alla Fosber Spa di Monsagrati (300 dipendenti), sotto forma di appendice al contratto integrativo vigente

sabato, 3 luglio 2021, 17:09

Avvicendamenti e nuove assunzioni a Sistema Ambiente, che da qui a fine mese si prepara a far entrare in azienda una trentina di nuovi addetti, comprese le sostituzioni necessarie per garantire le ferie

giovedì, 1 luglio 2021, 21:11

Una serata amarcord, in compagnia ed in amicizia, per ricordare un personaggio che ha lasciato il segno nella comunità coreglina: l'ex sindaco Trento Gonnella, scomparso 30 anni fa

martedì, 29 giugno 2021, 20:57

Tra luglio e agosto nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana, in un paesino di 170 abitanti a 30 km da Lucca, si potranno incontrare scrittrici e scrittori e prendere un tè, freddo, con loro