Coreglia, serata amarcord in memoria di Trento Gonnella

giovedì, 1 luglio 2021, 21:11

Una serata amarcord, in compagnia ed in amicizia, per ricordare un personaggio che ha lasciato il segno nella comunità coreglina: l'ex sindaco Trento Gonnella, scomparso 30 anni fa.



"Questa iniziativa - spiega Giorgio Daniele, attuale capogruppo di minoranza a Coreglia - è rivolta indistintamente a tutti, non ha alcun riferimento politico, amministrativo, di parte. Nasce semplicemente dal cuore, dall'amicizia, dalla nostalgia, dall'aver trascorso al suo fianco, in comune, ben sette indimenticabili anni, fino al momento della sua scomparsa. Ha come unico scopo quello di ricordare un amico, un artista, un "personaggio" a tutto tondo che, oltre ad essere un commerciante, un albergatore, per alcun anni è stato anche sindaco del nostro comune, navigato politico, amministratore del Consorzio Socio Sanitario (oggi Asl) e dell'Ospedale Pierotti di Coreglia".

"Avrete certamente capito - continua Daniele - che sto parlando di Trento Gonnella, di Coreglia Antelminelli. Ci ha lasciato da sindaco in carica, il 14 luglio 1991: fra pochi giorni, il 14 luglio, saranno 30 anni che è venuto a mancare. Se, dopo così tanto tempo, è ancora vivo il ricordo, se, dopo sei lustri, tanta è la voglia di riunire molte delle persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo o che solo ne hanno sentito parlare, è evidente che una ragione c'è: quest'uomo è stato un "personaggio", un autodidatta pervaso dall'arte della pittura, dalla sete di cultura nella sua accezione più ampia, dalla originale disinibita e disinvolta condotta, tale da mettere a suo agio chiunque, dall'acuto intuito nel capire in pochissimo tempo, lo spessore, le ansie, il carattere, dell'interlocutore di turno".

"Ora, lo ripeto - conclude Daniele -, questa iniziativa non ha alcuna pretesa di ufficialità. Sono sicuro che l'amministrazione comunale, nel corso di questo anno, porrà in essere autonome e adeguate iniziative per dare il giusto risalto alla trentennale ricorrenza. A noi, a me, interessa fare una cosa semplice, modesta, riunire la sera di mercoledì 14 luglio, al Grillo, "il mitico Grillo", in un incontro conviviale, tutti coloro che vorranno esserci, nello spirito e nei modi che a Trento avrebbe fatto piacere: in allegria, in compagnia, in amicizia, in goliardia. Una apericena, alla romana, con tanto amarcord in onore e gratitudine del nostro caro Trento".

Per info e comunicazioni: cell.3453774280, mail: giorgio.daniele55@gmail.com o pagina FB