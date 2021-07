Mediavalle



Coreglia, si presenta la commissione pari opportunità

giovedì, 15 luglio 2021, 14:10

A Coreglia si presenta pubblicamente la commissione pari opportunità comunale, nata un mese fa su iniziativa del sindaco, Marco Remaschi e dell'assessora alle politiche di genere, Lara Baldacci. L'appuntamento è per sabato 17 luglio, alle 17, a Lucignana, in via della chiesa. Qui l'assessora Baldacci, insieme con il sindaco e la presidente della Commissione pari opportunità di Coreglia, Nadia Poli, presenteranno le attività in programma, le finalità e le motivazioni per cui è nato questo organismo anche sul territorio di Coreglia. Sarà questa l'occasione anche per presentare il libro "Caro, questa sera cucini tu", alla presenza dell'autrice Rosanna Pugnalini, presidente uscente della Commissione pari opportunità regionale e madrina d'eccezione della serata. A presentare l'iniziativa sarà Alba Donati, poetessa e curatrice del festival "Little Lucy - Un festival letterario piccolo così", che porta a Lucignana autori di livello nazionale. A seguire è previsto un aperitivo alla libreria Sopra la Penna di Lucignana.

Per info e prenotazioni 0583/78152 int. 2; mp.berlingacci@comune.coreglia.lu.it.