Mediavalle



Corso formativo sulla castanicoltura a Ghivizzano

mercoledì, 21 luglio 2021, 09:24

Giovedì 22 luglio, alle 21, presso la sede distaccata del comune di Coreglia Antelminelli di Via Nazionale in Ghivizzano nella Sala al secondo piano, si terrà il quarto di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali o dilettanti organizzati dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F. e con il contributo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. La lezione sarà tenuta dal dott. Massimo Giambastiani (Dottore Forestale - Direttore Scientifico di I.R.F.) e tratterà delle buone pratiche selvicolturali per la corretta gestione del castagneto. Questa lezione, riprende la tematica già affrontata in quella di apertura, ma con contenuti diversi e comparando i metodi di gestione che si praticano in territori diversi tra loro.



La lezione potrà essere occasione di accrescimento nelle competenze per tutti i castanicoltori ed appassionati del territorio di Coreglia Antelminelli.



L’incontro è ad accesso libero, ma in ottemperanza delle normative di contenimento del Covid è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo: ass.castanicoltori.lucchesia@gmail.com