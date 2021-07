Mediavalle



Croce Verde, al via 'Clavis 2021' a Ghivizzano

venerdì, 16 luglio 2021, 15:49

di chiara grassini

Tutto pronto per Clavis 2021, l'evento formativo della protezione civile e soccorso sanitario giunto alla sua seconda edizione. Si svolgerà a Ghivizzano sabato 17 luglio ed è organizzato dalla Croce Verde P.A Lucca in collaborazione con altre realtà: guardia di finanza - sezione area di Pisa e unità di soccorso tecnico-sanitario Trentino (Ust).



Si tratta di un'esercitazione suddivisa in tre scenari e composta da sei squadre di volontari, a loro volta formate da quattro componenti.



"E' una prova interforce dove opereranno in sinergia il personale della Croce Verde, quello dell'associazione di soccorso alpino del Trentino, uomini e mezzi della guardia di finanza di Pisa - ha commentato il presidente della pubblica assistenza Daniele Massimo Borella che ha ringraziato i responsabili sanitari che collaboranoall'interno dell'organizzazione".

Verranno utilizzate tecniche che di solito i volontari non usano. Sarà dunque un'esercitazione che vuole far conoscere le modalità di soccorso difronte a un ambiente difficile e pieno di ostacoli. Tra le difficoltà anche la modalità di evacuazione dell'infortunato o del paziente oltre alle simulazioni con la guardia di finaza e con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lucca.



I volontari dovranno svolgere diverse attività per la messa in sicurezza dello scenario, ovvero salire sull'ambuanza e occuparsi del soccorso tecnico urgente. Poi un'altra prova che riguarda l'atterraggio e il decollo dell'elicottero. In questa occasione verrà "allestito un'ospedale da campo simulato da contestualizzare in una situazione di vera emergenza".

Le squadre svolgeranno le attività appena menzionate sotto forma di gara, o meglio di torneo. Si alterneranno su tutti e tre gli scenari e, una volta terminati, si proclamerà il vincitore.

L'assessore Emilio Volpi, con delega alla protezione civile del comune di Coreglia Antelminelli, ha ringraziato la Croce Verde e si è detto orgoglioso di ospitare l'esercitazione. Soddisfatto della collaborazione Simone Marinoni, vicepresidente dell'unità di soccorso tecnico-sanitario Trentino.

"Lo scorso sabatoabbiamo fatto conoscere il nostro reparto e fatto vedere come lavoriamo. Il nostro core business non è solo soccorrere - ha affermato il tenente colonnello pilota Massimo Anedda - la guardia di finanza si occupa anche di ben altro".



Le aree interessate sono il campo sportivo di Coreglia, il castello e la scuola media "Giuseppe Ungaretti" di Ghivizzano e una parte di bosco di via di Gromignana. Tra organizzatori e truccatori ( questi ultimi prepareranno un make-up che simula fratture o lesioni9 si contano 100 persone, già operative a partire dalle sei di mattina. Tra le novità della seconda edizione una regia che produrrà tutto il materiale della giornata e una direttaLive dalla pagina Facebook della Croce Verde. A partire dalle 14:00.