Mediavalle



Festa per Giovanni Di Lorenzo: Remaschi ringrazia la comunità

sabato, 31 luglio 2021, 16:17

È un ringraziamento commosso, emozionato e pieno di riconoscenza quello che il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi rivolge alla propria comunità, a una settimana di distanza dall'evento organizzato a Ghivizzano per Giovanni Di Lorenzo.



"Mi sono preso qualche giorno - commenta -, ma oggi voglio ringraziare tutta la mia comunità, che ha saputo dimostrare di poter accogliere un evento simile, che ha richiamato molte persone, senza mai far venire meno responsabilità e sicurezza. Ecco quindi che voglio ringraziare Prefettura, Questura, Carabinieri provinciali, il comandante dei Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, la stazione locale di Coreglia Antelminelli e la Polizia municipale di Coreglia. Grazie poi al Gruppo ricreativo parrocchiale di Ghivizzano, alla Pro Loco di Coreglia, al Ghiviborgo, alla Misericordia di Piano di Coreglia, all'Associazione nazionale Carabinieri nucleo provinciale di Protezione Civile, al C.B. del barghigiano. Un grande grazie va anche al bar Sport di Ghivizzano, alla pasticceria Bonelli, alla pasticceria De Servi, al CS Carni di Ghivizzano, al negozio di parrucchieri I Franceschini. E ancora: Diego fuochi d'artificio, Nardini liquori, Family di Piano di Coreglia e Suffredini Communication. Ognuno di voi ha contribuito alla buona riuscita dell'evento e per questo voglio ringraziarvi, così voglio estendere il mio ringraziamento alla comunità intera di Ghivizzano e di Coreglia".