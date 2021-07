Mediavalle



Flavia Piccinni a Lucignana per il festival "Little Lucy"

venerdì, 23 luglio 2021, 10:49

Proseguono a luglio e agosto gli appuntamenti nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana, in un paesino di 170 abitanti a 30 km da Lucca, dove si potranno incontrare scrittrici e scrittori e prendere un tè, freddo, con loro. Il Festival letterario 'piccolo così' è organizzato da Fenysia, la scuola di scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando, che attualmente la dirige. Domenica 25 luglio, ore 17.00, Incontro con Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni in occasione dell'uscita di Sarah. La ragazza di Avetrana (Fandango).

26 agosto 2010. In Salento, una giovane scompare. È una ragazza bionda, silenziosa, misteriosa. Si chiama Sarah Scazzi. L'Italia intera rimane sconvolta. Nel segno di A sangue freddo di Truman Capote e de L'avversario di Emmanuel Carrère, Sarah è un romanzo verità, che alla precisa ricostruzione di ciò che è accaduto - e, piuttosto, di ciò che è stato deliberatamente taciuto - unisce una riflessione sul male e sulla sua spettacolarizzazione, sulle conseguenze delle proprie azioni e su quanto siamo disposti a sacrificare per le persone che amiamo. Flavia Piccinni è giornalista e scrittrice. Carmine Gazzanni è giornalista e scrittore, collabora con diverse testate, anche televisive.

Il Festival, curato da Alba Donati è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.

Libreria sopra la Penna

Via della Chiesa, 55025 Lucignana (Lucca)

Sky Tg24 ha inserito Libreria sopra la Penna tra le 20 librerie più affascinanti d'Europa.

2 Luglio – 21 Agosto 2021

Lucignana (Lucca), Libreria Sopra la Penna

Little Lucy

Un festival letterario piccolo così

a cura di Alba Donati

1° edizione

1 agosto, ore 17.00

Incontro con Ilide Carmignani

In occasione dell'uscita di Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani)

Ilide Carmignani ha tradotto Jorge Luis Borges, Almudena Grandes, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Roberto Bolaño. Tiene corsi e seminari di traduzione letteraria per la Scuola Europea di Traduzione Letteraria, per il British Centre for Literary Translation presso la University of East Anglia e la Cambridge University. E' consulente per la traduzione letteraria della Fiera del Libro di Torino. Ma tra i suoi autori ce n'è uno speciale: Luis Sepúlveda. Ilide e Luis diventano grandi amici e la voce di Ilide diventa la voce dei gatti, cani, gabbianelle, lumache, balene di Luis. Così dopo la sua improvvisa scomparsa Sepulveda stesso, in Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba, diventa grazie a Ilide una fiaba destinata a fare il giro del mondo.

8 agosto, ore 17.00

Incontro con Tina Guiducci

In occasione dell'uscita di Sinfonia domestica (La Vita Felice)

Tina Guiducci è nata a Mantova e vive a Milano da oltre trent'anni. Collabora alla pagina culturale della "Gazzetta di Mantova". Sinfonia domestica è il suo primo libro e racconta, sotto forma di diario, la dimensione domestica dei primi settanta giorni di sconfinamento: un interno di famiglia, un marito, due adolescenti, un cane, l'autrice e là fuori Milano. Dalle pagine che sono una vera calamita, grazie anche a una struttura originale di voci che si rincorrono, emerge l'incommensurabile potere della pazienza, la meravigliosa solidità delle abitudini, il valore dei progetti che non si smette comunque di fare. Sinfonia domestica alterna con leggerezza toni ironici e dolenti, spavento e genuina speranza.

11 agosto, ore 17.00

Incontro con Marco Pardini

In occasione dell'uscita di Erbario poetico (Pacini Fazzi)

Con perlustrazione e descrizione delle erbe del giardino

Naturopata Heilpraktiker, ricercatore, Marco Pardini è esperto di etnomedicina ed etnobotanica. E' Presidente, e uno dei fondatori, dell'Associazione Culturale "Il cerchio di pietre" che si occupa di rivalutare ed approfondire gli aspetti delle antiche spiritualità, le conoscenze medico-magiche e le vie iniziatiche di un tempo. Laureato in Lettere con indirizzo storico-archeologico e in antropologia culturale, è esperto di filosofie orientali, di tecniche bio-energetiche, usi e costumi di popoli perduti, lingue morte e gesti arcani.







21 agosto, ore 16.00

Passeggiata spirituale dalla Libreria all'Eremo di Sant'Ansano

Con Padre Bernardo, abate dell'Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze

Con lui ci sarà Don Giuseppe, parroco della comunità parrocchiale di Coreglia.

La passeggiata prevede tre stazioni in cui l'Abate si soffermerà su altrettante parole: ascolto, desiderio, pace.

Nato a Firenze nel 1968, al secolo Francesco Gianni, ha vissuto a Prato dalla nascita e si è convertito, come racconta lui stesso, nella notte di Natale del 1992 nella chiesa delle Benedettine di Rosano, a pochi chilometri da Firenze. Di lì a pochi giorni è salito a San Minato al Monte iniziando il percorso di noviziato tra i benedettini olivetani sfociato prima nei voti solenni e poi nell'ordinazione sacerdotale. Nel 2009 diventa priore, poi abate, il 13 dicembre 2015. Con lui inizia il rinnovamento della comunità monastica, l'apertura verso la città, l'accoglienza di tante persone in cerca di ascolto. Don Bernardo, uomo di grande cultura, è anche un monaco social, seguitissimo sui principali network. Papa Francesco lo aveva scelto per le meditazioni pasquali del 2019.

Aggiornamenti e approfondimenti sul programma al sito libreriasopralapenna.it