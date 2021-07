Mediavalle



Ghivizzano e il sogno azzurro: "Di Lorenzo è il nostro orgoglio"

sabato, 10 luglio 2021, 09:36

di viola pieroni

Attesa frenetica per la partita di domenica, dove l’Italia sfiderà l'Inghilterra a Wembley per cercare di conquistare la vittoria dell'Europeo: a sentire ancora di più questa partita sono però i concittadini e gli amici del giocatore che in nazionale porta il numero 2, ovvero Giovanni Di Lorenzo, nato e cresciuto a Ghivizzano.

“Siamo tutti contenti e orgogliosi di lui a pensare dove era qualche anno fa e dove è arrivato adesso, personalmente sono anche orgogliosa della nostra Nazionale Italiana, con la N maiuscola, e che i nostri giocatori abbiano instaurato un rapporto così bello." Queste le parole di Elena, tifosa di Piano di Coreglia che ha poi aggiunto: “come ogni partita dell’Italia la guarderò con i miei amici, probabilmente domenica sera in piazza a Ghivizzano dove hanno allestito il maxi schermo: ci siamo organizzati con bandiere e magliette dell’Italia, in caso di vincita sarà un gran successo e penso che esploderà la gioia a Ghivizzano ma non solo, ma anche in caso di sconfitta bisogna essere orgogliosi della nostra Italia.”

Maxi-schermo che plausibilmente accoglierà moltissimi tifosi, poiché quasi tutti gli altri intervistati hanno confermato che anche loro si ritroveranno lì a tifare: “Anche a Coreglia la vedremo al bar del paese, sempre tutti insieme con il classico maxi-schermo” spiega Giada, ragazza di Coreglia: “Per Di Lorenzo è molto sentita la cosa, nel senso che i ragazzi lo vedono come “uno di noi”: è stata anche fatta a Ghivizzano una serata per Di Lorenzo in collegamento in diretta su Sky Sport, il 24 giugno, ed era appunto per incoraggiamento e augurio a Di Lorenzo per un buon europeo. Hanno partecipato sia il sindaco e l’amministrazione comunale sia i tamburi del gruppo Alabardieri di Coreglia, oltre che molte persone: questo per dire che le persone qui del paese e del comune lo sentono molto vicino e i ragazzi lo ammirano molto e cercano di sostenerlo come possono. Per il resto, penso proprio che tutti si augurino di vincere l'Europeo.”

Anche Elena F., giovane tifosa, ha spiegato come a Ghivizzano la storia e il successo del giocatore siano molto sentiti: “Le partite sono state tutte molto coinvolgenti, quella di domenica poi non ne parliamo... Fa sicuramente molto strano vedere un nostro compaesano arrivare a quei livelli, ed è sicuramente un orgoglio per tutti noi: ci auguriamo che anche domenica faccia un bel partitone”.

Passando per le vie di Ghivizzano ci imbattiamo in Cristina Antoni, titolare del Bar Sport davanti il quale è stato installato il maxi-schermo: “Questo maxi-schermo non era mai stato installato, è stato fatto solo per Di Lorenzo e ha raccolto numerosi tifosi durante le sere della partita, con un tifo potente ogni volta che toccava la palla. Qua ci sono suoi conoscenti e anche quegli amici stretti che si porta dietro dall'infanzia, molti vengono anche da fuori perché qua è una cosa molto più entusiasmante anche per questo. Per domenica ci aspettiamo il pienone, ci chiedono in molti anche se è possibile prenotarsi ma qua la gente viene e basta, a seguire e a tifare per gli azzurri.”

Poi continua spiegando che non sono solo i giovani a riempire le strade per la partita, ma anche molte famiglie con bambini, per i quali è un vero divertimento assistere a momenti di socialità pura come questi, con festeggiamenti da stadio, trombette e bandiere.

“È un ragazzo che se lo merita, un giovane veramente bravo che si merita tutto quello che gli sta accadendo. Chi lo conosce è ancora più felice e, per un paese come il nostro, è un motivo di gioia immensa.”

Anche Valter abita a Ghivizzano, lo incontriamo fuori dal bar e ci racconta come abbia seguito tutte le partite: “Le abbiamo vissute benissimo, eravamo a vederle in piazza e saremo di nuovo qua domenica, con la speranza di farcela anche stavolta.”

Alle sue parole fa eco l'amico Giorgio, che sebbene non segua il calcio è coinvolto in questa finale dell'Europeo. In giro per le strade vediamo anche una vela con l'augurio della vittoria, fatta dai giovani dalla grafica “Suffredini Comunications", compaesani e tifosi del giocatore.

In conclusione abbiamo un ritratto di una piccola realtà che riesce a farsi “grande" in momenti dove il supporto e l’entusiasmo sono essenziali: non solo a Ghivizzano, ma in tutta la Valle si sta esultando per dove siamo arrivati e dove potremmo arrivare con la determinazione che ci ha contraddistinto fino ad ora. Insomma, forza Azzurri e forza Giovanni!