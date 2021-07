Mediavalle



Ghivizzano festeggia Giovanni Di Lorenzo: festa in piazza con il campione della nazionale

lunedì, 12 luglio 2021, 19:15

C'è la data: sabato 24 luglio, il comune di Coreglia Antelminelli, la comunità di Ghivizzano e tutta la Valle del Serchio festeggeranno il campione d'Europa Giovanni Di Lorenzo. L'appuntamento è infatti il 24, dalle 21 in poi, in piazza IV Novembre a Ghivizzano, dove vive la famiglia e dove lo stesso giocatore ha la casa e trascorre il tempo libero quando non è impegnato con il campionato. A organizzare la serata saranno il Comune di Coreglia insieme al gruppo ricreativo parrocchiale di Ghivizzano, che già con l'amministrazione comunale ha coordinato l'illuminazione della Torre di Castruccio e la presenza del maxischermo in piazza.

Lo annuncia il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, ancora euforico per la vittoria degli Europei e per il grandissimo risultato raggiunto dal suo concittadino. "Lo avevamo annunciato, ma aspettavo la finale di ieri per dirlo ufficialmente - spiega Remaschi -. A questo punto è certo: sabato 24 luglio si festeggia, con Giovanni Di Lorenzo, con la sua famiglia, con gli amici di una vita, con tutti coloro che gli vogliono bene, che hanno tifato per lui e per questa splendida Nazionale. Ho parlato con Giovanni al telefono, mi ha chiamato e insieme abbiamo i contorni dell'iniziativa, a dimostrazione di che persona umile e generosa sia: è stato il primo a interessarsi di questa festa, perché ci tiene a restituire al suo territorio, alla sua comunità di appartenenza, alla sua gente, un po' di quella soddisfazione, di quella felicità, di quell'entusiasmo che lui sta vivendo e ha vissuto in questa esperienza fantastica degli Europei. Abbiamo in mente per lui una serie di sorprese, da condividere insieme con il paese. Sarà una bellissima serata, un modo unico per rendere omaggio a questo ragazzo speciale e a tutti gli Azzurri, che ci hanno portato sul tetto d'Europa, facendoci sognare".