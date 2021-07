Mediavalle



Ilide Carmignani al festival di Lucignana

venerdì, 30 luglio 2021, 19:07

Proseguono fino al 21 agosto gli appuntamenti nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana, dove si potranno incontrare scrittrici e scrittori e prendere un tè, freddo, con loro. Il Festival letterario 'piccolo così' è organizzato da Fenysia, la scuola di scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando, che attualmente la dirige.

Domenica 1 agosto, alle ore 17.00, la Libreria Sopra la Penna ospita un incontro con Ilide Carmignani, in occasione dell'uscita di Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani).

Ilide Carmignani ha tradotto Jorge Luis Borges, Almudena Grandes, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Roberto Bolaño. Tiene corsi e seminari di traduzione letteraria per la Scuola Europea di Traduzione Letteraria, per il British Centre for Literary Translation presso la University of East Anglia e la Cambridge University. E' consulente per la traduzione letteraria della Fiera del Libro di Torino. Ma tra i suoi autori ce n'è uno speciale: Luis Sepúlveda. Ilide e Luis diventano grandi amici e la voce di Ilide diventa la voce dei gatti, cani, gabbianelle, lumache, balene di Luis. Così dopo la sua improvvisa scomparsa Sepulveda stesso, in Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba, diventa grazie a Ilide una fiaba destinata a fare il giro del mondo.

Prenotazione obbligatoria per gli incontri: +39 331 7583949

Il Festival, curato da Alba Donati è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.