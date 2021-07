Mediavalle



L'appuntato Petruzzi lascia la stazione dei carabinieri di Coreglia

giovedì, 8 luglio 2021, 21:53

L'appuntato scelto qualifica speciale Giuseppe Petruzzi, dopo 20 anni dal suo arrivo, lascia il comando della stazione dei carabinieri di Coreglia Antelminelli per la nuova destinazione da lui scelta e cioè il comando della stazione dei carabinieri di Galitina (LE).



Dopo anni di onorato servizio in Coreglia Antelminelli torna nella regione di origine dove risiedono i suoi familiari. Il graduato arruolato nelle forze armate nel 1995 a Roma, dopo un periodo di tirocinio in Senigallia, è transitato nell'Arma dei carabinieri ed assegnato ad una stazione in provincia di Caserta dove è rimasto fino al 2001, data in cui venne trasferito ed assegnato alla stazione dei carabinieri di Coreglia.



Presso tale comando, negli ultimi quattro anni, ha retto anche il comando interinale della stazione. Giunto con il grado di carabiniere ha raggiunto il grado apicale di appuntato scelto. In Coreglia si è fatto apprezzare dalla cittadinanza e dalle autorità per la sua disponibilità e professionalità.



L'appuntato Giuseppe Petruzzi, nel lasciare Coreglia fisicamente, ma non con il cuore, porge un ringraziamento a tutta la popolazione, alle autorità civili locali, ai colleghi e a tutti i superiori.