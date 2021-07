Mediavalle : coreglia antelminelli



Mandriota (pro loco): "Coreglia, luogo di storia e di cultura. Turismo e giovani le priorità"

martedì, 6 luglio 2021, 13:14

di daniele venturini

Nominato presidente della neonata pro loco di Coreglia Antelminelli nel 2018, Fulvio Mandriota è stato riconfermato da poco alla guida dell'associazione per altri tre anni. La Gazzetta del Serchio lo ha voluto intervistare per tracciare un bilancio del suo primo mandato e scoprire quali sono i progetti futuri.



Presidente Mandriota, ci racconta le sue impressioni di questi anni passati alla guida dell’associazione?



Ovviamente sono molto soddisfatto della mia riconferma a presidente, in questi anni ci siamo impegnati tutti, per dare alla pro loco un impulso forte e concreto…

Si spieghi meglio

La nostra attività in questi tre anni appena trascorsi è stata molto intensa. Ci siamo impegnati tanto sul turismo e sulla cultura.

Qual è l’obiettivo della pro loco?

Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cultura locale fra i turisti e non solo. Organizziamo alcune rassegne sul territorio e nelle scuole. Abbiamo organizzato anche delle giornate ecologiche, che abbiamo chiamato “Puliamo insieme”, finalizzate a pulire le strade e luoghi del nostro comune.

Con la nuova amministrazione comunale i rapporti come sono?

Al momento mi sento di dire che sono buoni.

Qual è la vostra richiesta all’amministrazione guidata da Marco Remaschi?

Abbiamo chiesto all’amministrazione di valutare la possibilità di una reciproca collaborazione, finalizzata a far conoscere i frutti da cultura del territorio, in modo da poterli promuovere a livello turistico.

Tutta qui la collaborazione?

Ovviamente no. Come ho detto i rapporti con questa amministrazione sono buoni, ci è stata proposta una nuova sede provvista anche di un punto d’informazione turistica, con un addetto al turismo. Inoltre stiamo lavorando insieme all’amministrazione per cercare nuove possibilità per i giovani di trovare una occupazione nel settore della turismo e cultura.

In che modo?

Faccio un esempio: abbiamo chiesto all’amministrazione di aiutarci ad aprire un museo dedicato ai giochi. La nostra idea è di trovare un immobile che possa ospitare il museo e poi esporre i giochi dei tempi passati. Per esempio bambole di pezza e in porcellana, giochi di legno e di latta, tutti quei passatempo che noi che abbiamo una certa età conosciamo, ma le nuove generazioni non conoscono. Sarebbe interessante esibirli in un museo.

Avete fatto anche delle premiazioni?

Sì, abbiamo premiato il calciatore Giovanni Di Lorenzo, nostro concittadino, con il Castruccio 2019. Purtroppo, a seguito della pandemia, abbiamo dovuto rallentare tutte le manifestazioni. Spero che presto si possa riprendere tutte le attività.

Presidente, per il sociale cosa avete fatto?

Abbiamo promosso alcune raccolte fondi, una destinata alla ricerca sul cancro e una seconda finalizzata ad aiutare Telefono Azzurro. Ci siamo distinti anche con numerose passeggiate organizzate in molte frazioni del nostro comune, che hanno avuto come scopo quello di socializzare e di passare una giornata immersi nella natura.

Qual è stata l’iniziativa che avete fatto e che la popolazione ha particolarmente apprezzato?

Direi che le iniziative in generale sono state tutte apprezzate, ma, secondo me, una in particolare ha riscosso un buon successo: i nostri iscritti hanno costruito un presepe in lego, che hanno donato a tutte le frazioni nelle ultime festività natalizie. Stiamo lavorando anche per cercare di far rivalutare l’eremo di Sant’Anzano di Lucignanna, posizionato sul colle della Lecciaia. Non sappiamo la data precisa della sua fondazione, ma già nell’anno mille era edificata. Questo edificio religioso sorgeva vicino a una rocca oggi scomparsa. Secondo noi merita promuovere questo luogo pieno di storia e cultura.

Il direttivo della pro loco di Coreglia Antelminelli è costituito da:

Fulvio Mandriotta- presidente;

Sarti Daniele – Vice Presidente;

Lucia Madrigali – Segretario;

Tania Verona – Addetto Stampa;

Sabrina Bamboni – Funzioni Amministrative;

Andrea Marchetti e Franco Canale – Consiglieri.