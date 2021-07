Mediavalle



Prima Pescaglia: "La frana di Piegaio Alto non ancora risolta"

mercoledì, 7 luglio 2021, 15:19

Nell'ultimo consiglio comunale, del 29 giugno, il gruppo di minoranza 'Prima Pescaglia', con i consiglieri Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi, ha chiesto delucidazioni riguardanti le motivazioni della mancata riapertura della strada per Piegaio Alto.



"L'amministrazione - esordisc eil gruppo - ha risposto che la viabilità, nonostante l'ottimo lavoro svolto, non è ancora stata messa in sicurezza. Non spetta a noi decidere se il passaggio sia sicuro o no, ma la lingua italiana è molto chiara e non soggetta ad interpretazioni e, fino a prova contraria, i documenti dicono proprio il contrario di quanto a noi è stato comunicato. Questo, infatti, è in netta contraddizione con quanto affermato nella determina che la giunta ha deliberato e cioè che sono stati pagati i lavori per la rimozione del materiale caduto e la messa in sicurezza provvisoria della viabilità".



"Nessuno di noi - incalza - chiede di eseguire i lavori definitivi subito, dal momento che sappiamo serviranno diversi mesi, ma crediamo sia giusto dare la possibilità agli abitanti della frazione di raggiungere la propria abitazione attraverso un percorso alternativo o la riapertura di quella interessata, senza dover quotidianamente contravvenire all'ordinanza di chiusura".



"Il sindaco Andrea Bonfanti - sottolinea - ha spesso ribadito, giustamente,che, avendo vinto le elezioni, spetta a lui governare, ma ciò implica anche che spenda quanto dovuto per completare i lavori non ultimati e che si rimbocchi le maniche. Noi, a quel punto, voteremo favorevolmente ogni proposta di reperimento dei fondi necessari che, cosa che rasenta il ridicolo, è stato chiesto ai consiglieri di minoranza".



"Questo sistema di far politica, lontano dai cittadini e dalle problematiche del territorio, si trova veramente distante dal nostro modo di intendere il governo della giurisdizione di Pescaglia" conclude il gruppo.