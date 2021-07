Progetto Stem: 16 mila euro all'istituto comprensivo di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 28 luglio 2021, 16:26

Un viaggio che è un sogno, reso magico da attori che animano figure legate alle figurine di gesso, che letteralmente prendono vita, parlano, raccontano aneddoti, episodi, svelano segreti, parlano di se stesse e della storia del nostro paese, della nostra comunità

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:35

Per i prossimi quattro anni l’imprenditrice lucchese guiderà il settore dell’associazione nato appositamente per promuovere la nascita e sostenere lo sviluppo di imprenditorialità femminile, per aiutare le imprenditrici ad avviare e gestire le proprie attività

martedì, 27 luglio 2021, 11:34

lunedì, 26 luglio 2021, 09:21

L'appuntamento settimanale con la video rubrica "Vivi Pescaglia" è stato l'occasione per presentare il Piglione Trail, evento sportivo che avrà luogo sul territorio pescaglino il prossimo 24 ottobre

domenica, 25 luglio 2021, 08:35

Festa grande a Ghivizzano ieri sera per Giovanni Di Lorenzo, il beniamino fuoriclasse campione d’Europa. Da Wembley a Ghivizzano il passo è stato breve. Foto

sabato, 24 luglio 2021, 17:49

L’indagine epidemiologica svolta dai medici del dipartimento di prevenzione, ha ricondotto il fenomeno ad eventi che si sarebbero svolti al “Drop Club” di Pian di Coreglia nel weekend del 16 ed il 17 luglio