Sistema Ambiente, nuovi operatori in azienda

giovedì, 1 luglio 2021, 21:11

Una serata amarcord, in compagnia ed in amicizia, per ricordare un personaggio che ha lasciato il segno nella comunità coreglina: l'ex sindaco Trento Gonnella, scomparso 30 anni fa

martedì, 29 giugno 2021, 20:57

Tra luglio e agosto nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana, in un paesino di 170 abitanti a 30 km da Lucca, si potranno incontrare scrittrici e scrittori e prendere un tè, freddo, con loro

lunedì, 28 giugno 2021, 13:16

Visite interattive attraverso la storia di Coreglia e del suo museo dei figurinai, questo il progetto presentato oggi e che animerà l'estate culturale coreglina con numerosi appuntamenti su prenotazione. Video

domenica, 27 giugno 2021, 11:59

Il nuovo consiglio eletto sarà formato da Sabrina Babboni, Gianfranco Canal, Lucia Madrigali, Andrea Marchetti, Fulvio Mandriota, Daniele Santi e Tania Verona

venerdì, 25 giugno 2021, 17:53

Tutto il paese di Ghivizzano in piazza per Giovanni Di Lorenzo. È quanto successo ieri sera, giovedì 24, in piazza IV Novembre a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, quando le telecamere di Sky Sport hanno raggiunto il paese dove è cresciuto, e dove vive la famiglia, del numero due della Nazionale di...

venerdì, 25 giugno 2021, 11:26

Per i cittadini del comune di Barga aprirà al pubblico da lunedì 5 luglio, in Località Rio Del Chitarrino- Zona Industriale, il nuovo Centro di Raccolta che andrà a sostituire quello di San Pietro in Campo, con stessi orari di apertura e stessi materiali conferibili