Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Volantini anonimi? Dove eravate quando io stavo facendo dura opposizione?"

venerdì, 30 luglio 2021, 08:36

di daniele venturini

Messosi in evidenza nel precedente mandato, per la sua tenacia e il suo spirito battagliero, Piero Taccini ha visto premiare il suo lavoro di quattro anni come oppositore (è proprio il caso di dirlo) della ex giunta Amadei dai cittadini che lo hanno voluto, per altri cinque anni, ai banchi della minoranza. Stavolta in retroguardia, non più capogruppo, ma consigliere nella lista guidata da Giorgio Daniele, sconfitta di una manciata di voti dall'attuale sindaco Marco Remaschi e la sua maggioranza. Un'opposizione sicuramente più 'soft', complice il Covid e l'apertura della giunta al dialogo, ma non per questo meno attiva e meno decisa a perseguire il bene della cittadinanza.



Consigliere Taccini, ci può parlare di questo breve periodo di opposizione alla nuova giunta Remaschi e anche della vecchia giunta Amadei?

"Non è facile fare un sunto di quello che è accaduto a poco meno di un anno dalle elezioni amministrative del comune di Coreglia Antelminelli, che hanno visto vincere a lista guidata da Marco Remaschi per soli 54 voti su quella di Giorgio Daniele. In questa tornata elettorale sono riuscito a far parte del consiglio comunale grazie alle 179 preferenze che i cittadini del comune mi hanno voluto accordare. Ritengo opportuno ricordare che ho fatto parte anche della precedente amministrazione, sempre in minoranza, ma entrai in consiglio comunale in surroga ad altro consigliere dimessosi dopo un anno di incarico, perciò ho svolto il mio ruolo "solo" per quattro anni. Purtroppo, e rimarco purtroppo, quelli sono stati anni in cui sono stato costretto a portare avanti una dura opposizione dovuta alla scelta di quella maggioranza di escludere i due gruppi di minoranza da ogni coinvolgimento nell'amministrazione dell'ente. Essendo solo nel mio gruppo consiliare, ho dovuto lavorare incessantemente per portare alla luce tutte quelle che, a mio parere, risultavano anomalie sulla gestione del comune da parte della precedente, e di quella in corso, amministrazione guidata dallo stesso sindaco".

Si spieghi meglio

"Alla fine di quel mandato ho scritto un libro dove descrivevo tutto il lavoro da me svolto nei quattro anni quale consigliere di minoranza. "Un muro di gomma", il titolo scelto per il libro, ed è quello in cui mi sono andato a sbattere facendo la mia dura opposizione, ma senza alternativa. Di quelle che secondo me erano anomalie, ho sempre messo al corrente gli enti preposti a giudicare ma su circa 50 fra esposti e segnalazioni presentate, solo alcune hanno avuto una risposta. Comunque soddisfazioni le ho avute, soddisfazioni che mi hanno ripagato di tutto il lavoro fatto. La principale è stata quella di far rientrare nelle casse del comune 12 mila euro, sentenza della Corte dei Conti su mio esposto relativo alla disastrosa gestione dei lavori per la scuola di Coreglia capoluogo, denaro distolto dalle casse del comune a favore di una ditta locale che l'amministrazione (così pensavo io, ma non la Corte dei Conti che dette la responsabilità agli uffici) decise di far terminare i lavori rimasti a metà dopo il fallimento della ditta vincitrice la gara originaria".

Quali sono state le maggiori difficoltà che ha avuto nel precedente mandato?

"Due sono state le cose peggiori con le quali mi sono scontrato durante il mio ruolo di consigliere comunale di minoranza: la prima, senza dubbio la più importante, è stata l'assoluta mancanza di colloquio con il sindaco e la sua maggioranza; la seconda è stato sentirmi ripetere in più di un'occasione, durante i consigli comunali dal capogruppo di maggioranza, "noi con i nostri nove voti a favore possiamo fare quello che vogliamo", alla faccia della democrazia, però è la triste verità".

Questi problemi di "comunicazione" le ha riscontrati anche con l'attuale amministrazione?

"Con la nuova amministrazione con un nuovo sindaco, forse sarebbe meglio affermare "il nuovo che ritorna", all'inizio sembrava un continuo della precedente amministrazione, tanto è che era cominciata, da parte del nostro gruppo di minoranza, una dura ma concreta opposizione. Dopo soli tre mesi circa l'atteggiamento nei nostri confronti, sia da parte del primo cittadino che dei consiglieri di maggioranza, era cambiato e lo stesso Remaschi, durante un consiglio comunale nel mese di dicembre, fece passare il messaggio che avrebbe voluto volentieri una collaborazione fra tutte le parti amministrative, ovvero di maggioranza e di opposizione".

Allora?

"Prendemmo questo input nel modo giusto ed alla prima occasione anche noi di minoranza facemmo capire che eravamo pronti ad una collaborazione a 360°, votando provvedimenti che andavano a favore delle persone e ditte rimaste coinvolte economicamente, in modo negativo, causa il Covid, ed altri provvedimenti verso i quali avremmo potuto fare un'opposizione ma senza trarne positività".

Che cosa l'ha colpita maggiormente della nuova giunta?

"Ciò che più mi ha colpito, considerando il passato, è stata la disponibilità del sindaco a parlare con noi della minoranza per qualsiasi argomento e, soprattutto, vedere che senza il mio input, ha già preso in mano, dando il via all'iter burocratico per cercare di risolverle, alcune delle problematiche da me sollevate nella precedente amministrazione, alle quali non era stata posta alcuna attenzione".

Come lo spiega i volantini anonimi messi in giro?

"Alcuni benpensanti hanno appeso alcuni volantini lungo le strade del capoluogo e di altre frazioni. Negli stessi volantini, a sfondo ironico, veniva annunciato un ipotetico matrimonio fra il sindaco Remaschi ed il capogruppo di minoranza Giorgio Daniele. E' giusto che i cittadini esprimano le loro opinioni sulle decisioni che l'amministrazione comunale intende adottare e noi amministratori dobbiamo accettare l'ilarità evidenziata, l'opinione espressa e, magari un po' meno, l'anonimato. In questo caso, senza dubbio, gli autori del volantino sono persone che vorrebbero continuasse la dura opposizione che io ho messo in atto con la precedente amministrazione. A questo punto vorrei poter esporre due domande all'autore o agli autori del volantino: dove eravate quando io stavo facendo quello che a voi pare piacere tanto, ovvero la dura opposizione? Pensate che ai cittadini interessino di più i risultati o il tipo di opposizione che viene fatta senza ottenere niente?"

Cosa vorrebbe dire a questi anonimi cittadini scontenti del vostro modo di fare opposizione?

"Spero che questi signori, o signore, abbiano il coraggio di mettere altri volantini con le risposte a queste domande integrandole anche con il motivare il perché non hanno mai partecipato ai consigli comunali, domanda che posso estendere a tutti i cittadini del comune la cui presenza è quasi sempre stata nulla".

Torniamo alla possibile collaborazione tra opposizione e maggioranza

"Tornando alla possibile collaborazione che potrebbe esserci (il condizionale è d'obbligo) fra maggioranza e minoranza, posso affermare che in passato ho avuto dei contrasti con l'attuale sindaco Remaschi, e lui con me, basati su questioni prettamente politiche, sfociati esclusivamente in articoli di giornale. Non siamo stati teneri uno nei confronti dell'altro ma, se dovesse andare in porto la collaborazione richiesta, è chiaro che entrambi dovremmo fare un passo indietro, anche perché non c'è mai stato niente di personale, e pensare esclusivamente ad amministrare al meglio il comune di Coreglia".

Si spieghi meglio

"Per quanto mi riguarda, dopo la mia esperienza politica negativa, ho deciso di lasciarla perdere e pensare esclusivamente al ruolo che i cittadini mi hanno dato. Spero di non essere l'unico a pensarla così. In questo periodo sono arrivati, e continuano ad arrivare, molti finanziamenti da parte del governo centrale dando modo a tutti i comuni di poter mettere in atto molti dei progetti necessari per il bene del territorio e per poter portare a compimento altri progetti rimasti sulla carta per mancanza di denaro. Poter dire la nostra, come minoranza, per spendere al meglio questi soldi, e, soprattutto, essere ascoltati, mi sembra cosa buona e giusta per la quale tutti i cittadini ne trarranno beneficio".

È una dichiarazione di... matrimonio?

"Se sono rose fioriranno. Ad oggi l'unica cosa certa è, come sopra spiegato, la buona volontà del primo cittadino a coinvolgere noi del gruppo di minoranza nelle decisioni amministrative, e questo non mi sembra cosa da poco".