Mediavalle : ghivizzano



Tutti pazzi per Di Lorenzo

domenica, 25 luglio 2021, 08:35

di loreno bertolacci

Festa grande a Ghivizzano ieri sera per Giovanni Di Lorenzo, il beniamino fuoriclasse campione d’Europa.



Da Wembley a Ghivizzano il passo è stato breve. Il ritorno tanto atteso per incontrare gli abitanti del paesello, del comune di Coreglia ma anche di gran parte della valle del Serchio dove è nato e cresciuto. Gli amici di una vita insomma. Una piazza gremita, quella di Ghivizzano, che a memoria d’uomo non ha conosciuto mai un’affluenza come questa, che sta a significare l’attaccamento che c’è a questo ragazzo che ha saputo distinguersi e con sacrificio arrivare ai livelli calcistici che tutti conosciamo.



La serata, organizzata dall’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli e dal gruppo ricreativo parrocchiale di Ghivizzano, si è svolta in piena sicurezza, con tanta allegria e con tanta voglia di ascoltare Giovanni. Ha raccontato la sua bella esperienza calcistica, incalzato dalla domande del sindaco Marco Remaschi che si è magistralmente improvvisato conduttore sportivo dell’evento.



Sul maxi schermo alle spalle si sono potuti rivedere i vari momenti della carriera dell’eccellenza calcistica del nostro territorio, a cominciare dai primi passi nelle squadre locali. Nella sua sincerità e schiettezza ha descritto l’emozione dell’ingresso alla prima partita con la Turchia, consapevole delle sue capacità che non è poi mai stato sostituito nelle partite successive. Le domande di carattere sportivo si sono susseguite per gran parte della serata, fino ad arrivare a quelle un po’ più personali. Anche qui Di Lorenzo ha dimostrato sincerità, evidenziando il ruolo importante che ha avuto per la sua carriera la famiglia, che l’ha sempre appoggiato anche quando i riflettori sulla sua persona erano spenti. Spogliandosi poi della veste di conduttore sportivo e calandosi in quella istituzionale di sindaco Marco Remaschi ha consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli a Giovanni di Lorenzo, per l’importante ruolo che riveste in ambito sportivo e per l’importantissimi risultati ottenuti.



Giovanni ha ribadito: “Rappresentare questa comunità per me è un orgoglio che per me è una cosa bellissima”. Dopo aver ricordato con un omaggio floreale le donne della famiglia dell’azzurro, dalla nonna Graziella alla mamma Sonia, dalla moglie Clarissa fino al arrivare alla figlia Azzurra è stata la volta di una magnifica torta in onore del campione accompagnata con fuochi d’artificio e foto di gruppo finali. Anche Di Lorenzo aveva un omaggio per l’amministrazione comunale e per il suo paese, Ghivizzano. La maglietta azzurra con il numero 2 che ha indossato per tante sfide con la quale è arrivato sul tetto d’Europa.



Una bella serata nella quale il folto pubblico presente ha dimostrato con entusiasmo l’affetto che c’è per questo campione, sempre però nella correttezza e rispetto delle stringenti norme di questo difficile periodo. Finalmente il giusto riconoscimento e una bella festa pienamente meritata per un campione nato e cresciuto nel nostro territorio che da anni, con grandi sacrifici, si è distinto e fatto conoscere a livello mondiale, sempre mantenendo la sua semplicità, la sua sincerità e il suo attaccamento al “paesello” di origine e alla sua famiglia. Un esempio da seguire per i giovani, presenti numerosi, appassionati di quel bellissimo sport che è il calcio.