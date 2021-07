Mediavalle



Volantini anonimi a Coreglia. Daniele: "Nessun 'matrimonio' tra Remaschi e me"

sabato, 17 luglio 2021, 21:50

Il capogruppo di minoranza Giorgio Daniele interviene in merito ai volantini, dal tono chiaramente sarcastico e politico, che venerdì, nottetempo, sono apparsi nelle strade del comune di Coreglia ed anche in alcune di quelli limitrofi (vedi foto).



"Una goliardata - commenta il capogruppo di minoranza -, che mano anonima ha voluto mettere in atto, su voci, naturalmente infondate, di un imminente matrimonio, ovviamente metaforico tra l’attuale sindaco ed il capo gruppo di minoranza Giorgio Daniele (baffo) in barba a tutti i consiglieri di destra e di sinistra…"



"Ora - afferma il capogruppo -, siccome i soliti ben informati politologi della Valle non hanno perso tempo per fare su fb, un consulto, - ricordate quello dei medici (un corvo, una civetta e un grillo), al capezzale di Pinocchio - sciorinando diagnosi e riservandosi la prognosi a matrimonio celebrato, pare giusto dover fornire alcune precisazioni per non indurre in inganno qualche ingenuo cittadino che ci deve pur essere anche in quel di Coreglia".



"Dopo le note elezioni del 22 settembre 2020 - spiega Daniele -, a Coreglia si è insediata l’amministrazione Remaschi. Il gruppo consiliare di minoranza, capeggiato da Giorgio Daniele, ha intrapreso una normale azione di indirizzo e controllo, così come spetta ai membri del consiglio comunale. Dalla fine del mese di dicembre 2020 a tutto il mese di giugno 2021, tuttavia, in base ad un accordo scaturito dalle note difficoltà legate al Covid-19 (lockdown, crisi aziendali, economica, sociale) sono state concertate, approvate e messe in atto tutta una serie di misure (atti deliberativi) elaborati e votati da tutto il consiglio".



"Un modo pratico e concreto - sottolinea - di cercare di dare risposte a momenti difficili in tempi del tutto eccezionali. Sono state buone pratiche, proporzionate alle disponibilità economiche dell’ente, ma soprattutto è stato un comportamento serio e costruttivo verso una cittadinanza smarrita ed in difficoltà. Per la verità, questo, come dire, fair play, ha contagiato un po’ tutta l’azione amministrativa di quel periodo, con la evidente conseguenza di una scarsa visibilità della minoranza sulla stampa locale o, peggio ancora, a seconda del punto di vista, un pericoloso collaborazionismo con il sindaco e la giunta…"



"E’ stato un modo di agire - ribadisce Daniele - che ha facilitato un clima distensivo fra gli uffici, gli amministratori ed i consiglieri. E’ stato un periodo, perché non dirlo, dove tutti hanno potuto toccare con mano, il valore aggiunto che scaturisce da una azione corale e coesa. Tutto qui. Una esperienza che ha fatto pronunciare al sindaco, in più consigli comunali, parole di soddisfazione, di compiacimento, di elogio, fin anche di un “laboratorio politico” che a Coreglia avrebbe addirittura anticipato l’attuale governo nazionale".



"Ecco - conclude - questi sono i fatti, nulla più, nulla meno. Non ci sono stati inciuci, ammucchiate, corsa alle poltrone, fusioni e quant’altro la fantasia del teatrino della politica possa suggerite. Il gruppo consiliare che rappresento “Rialziamo la Testa Insieme” è unito come non mai, arriverà fino al termine del mandato, era, è, e rimarrà civico, cosa questa che mal digerisce una destra che pretenderebbe ideologizzarne il marchio e questo per il solo fatto di averci votato. Ci hanno votato in tanti “1448” persone, di destra, di centro e di sinistra e, gli attuali eletti che pur ribadisco, civici, rappresentano tutte queste componenti ideologiche. Definirci con una certa sufficienza e quasi disprezzo “Democristiani” per me non è una offesa, anzi. Guardate cosa è stato il dopo “prima repubblica”, ma per carità non voglio andare fuori tema. Questa è una precisazione che sento il dovere e il bisogno di fare per tranquillizzare tutti coloro che si preoccupano amorevolmente di noi consiglieri di minoranza. Ancor vero è che di fronte a proposte di collaborazione, di coinvolgimento ad un programma di scopo, di legislatura, e perfino di gestione, che dovessero venire dal sindaco e dalla maggioranza, valuteremo con senno, ponderazione e, se vi ravvisassimo il perseguimento del bene comune, decideremo con le nostre teste in autonomia e coscienza. Spero che gli aitanti politici di Valle ne vogliano prendere buona nota. Per ora, alla love story d’amore fra Marchina e Baffo (Marco e Giorgio) consiglio di un bellissimo film d’autore del 1978, drammatico ma intonato “Eutanasia di un Amore”…"