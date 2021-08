Mediavalle : pescaglia



A Piegaio un incontro per castanicoltori

mercoledì, 4 agosto 2021, 10:00

Presso l’aula multifunzionale di Piegaio, nel comune di Pescaglia, si terrà il 5 agosto alle ore 21, il quinto di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali e dilettanti, organizzati dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F. e con il contributo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. La lezione sarà tenuta dal Dott. Massimo Giambastiani (Agronomo - Direttore Scientifico di I.R.F.) e tratterà delle buone pratiche selvicolturali per la corretta gestione del castagneto. Tutti i castanicoltori della Val di Pedogna sono invitati a partecipare.



L’incontro è ad accesso libero, ma in ottemperanza delle normative di contenimento del Covid è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo ass.castanicoltori.lucchesia@gmail.com