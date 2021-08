Mediavalle



Cambiamo!: "A Coreglia sovvertito il voto della gente"

martedì, 17 agosto 2021, 12:39

"Condividere il potere è tutta un'altra cosa che fare opposizione costruttiva". Con queste parole sul caso politico di Coreglia, interviene Cambiamo!, l'unico partito di centrodestra che alle ultime amministrative rimase fuori dalla lista di Giorgio Daniele.



"Crediamo che a Coreglia sia stato commesso un delitto politico di democrazia - hanno dichiarato gli sfidanti -. Le elezioni non sono un concorso per assegnare posti, o meglio spartirsi il potere. Questa nomina per noi non è certo una sorpresa. D'altronde quell'eccellente affiatamento passato tra Remaschi e Daniele, non poteva certo essere interrotto da un piccolo, forse, finto sbandamento maturato durante la campagna elettorale".



"Alla fine - ha proseguito il comitato - hanno perso tutti, i cittadini in primis, indignati verso chi ha sovvertito l'esito delle elezioni e oggi governa nella totalità e senza disturbo in nome di una comunità migliore. Noi però avevamo avvertito tutti, cittadini e partiti politici alleati, che la nostra presenza sarebbe stata un esercizio di democrazia e di libertà, quello in cui credevamo. Ci teniamo stretto quell'improvvisato 5,20% unico risultato degno di vera democrazia, per una politica ben fatta a favore della gente. Quando vi racconteranno che questa è la vittoria della collaborazione per il bene della comunità, voi pensate al trasformismo, che non è solo più esclusiva della politica nazionale. Chi sostenne quel candidato (Daniele), soffocando l'ideale di centrodestra a discapito di una guerra fratricida tutta interna alla sinistra sul nostro territorio, oggi dovrebbe cambiare mestiere".



"La vincitrice morale di queste amministrative - conclude - è sicuramente Giovanna Marsili, una figura che insieme a tutta la sua lista avrebbe meritaro più considerazione. Il comitato infine, sta valutando di raccogliere la protesta dei cittadini con iniziative ancora da decidere, perché il voto non può morire per uno scambio di poltrone".