Mediavalle



Coreglia, Santi e Salani rinunciano alle deleghe: "Venuto meno patto con elettore"

martedì, 31 agosto 2021, 12:57

Sono state consegnate oggi all’ufficio protocollo del comune di Coreglia Antelminelli le lettere con cui Sabrina Santi e Cinzia Salani hanno rinunciato formalmente alle deleghe precedentemente conferite loro dal sindaco Marco Remaschi.



"Un atto doveroso - spiegano - verso i cittadini di Coreglia considerato che, con la nomina a vice-sindaco del candidato a sindaco della lista avversaria alle elezioni di nemmeno un anno fa, viene meno quel patto che legava l’elettore al sindaco Remaschi, alla squadra e al programma di governo presentato".



"Rimettere le deleghe importanti nei settori ambiente e igiene del territorio, cultura, museo, turismo e politiche sociali nelle mani del sindaco - sottolineano - significa prima di tutto rispettare i cittadini che alle elezioni hanno espresso la propria volontà e che ora si ritrovano, senza una chiara motivazione e senza un percorso condiviso, ad ammirare uno spettacolo che si fa beffa dei minimi principi di democrazia: chi vince governa, chi perde controlla".



“Vogliamo anche tranquillizzare - dichiarano le due consigliere comunali Santi e Salani - che continueremo a lavorare nell’interesse esclusivo della comunità di Coreglia, cercando di essere riferimenti costanti per tutti i cittadini, soprattutto quelli traditi da Marco Remaschi e Giorgio Daniele che, diciamolo chiaramente, durante la campagna elettorale hanno inscenato una delle più straordinarie opere teatrali della storia politica del territorio".



"Ai cittadini la scelta se considerarla una commedia o una tragedia per quanto ci riguarda - concludono Santi e Salani - non siamo disponibili a recitare e fingere, vogliamo una politica sincera, chiara, specchiata”.