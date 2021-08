Mediavalle : coreglia antelminelli



Daniele: "Collaborazione con Remaschi, matrimonio no. La faccia è la nostra e non vogliamo perderla"

sabato, 7 agosto 2021, 08:52

di daniele venturini

Da un po' di tempo a Coreglia è in atto un dibattito, sia nel consiglio comunale che sulla stampa e fra gli elettori, circa un possibile coinvolgimento della minoranza nella gestione del comune. Ci sono state dichiarazioni del sindaco Marco Remaschi, del capogruppo di minoranza Giorgio Daniele, del consigliere ed ex capogruppo della precedente amministrazione Piero Taccini. Non è mancata neppure la satira, sempre gradita, anche quando palesemente di parte.

Giorgio Daniele, ci può fare di fare il punto della reale situazione politica?

Usando una metafora marinaresca, come un avviso ai naviganti, il messaggio del comandante Remaschi è stato forte e chiaro.

Si spieghi meglio

Gli eletti sono chiamati ad amministrare in coscienza e nel rispetto della legalità, naturalmente ascoltando le voci che provengono dai cittadini tutti e dagli elettori di riferimento. Voci che, nel caso sono contrastanti: pro e contro sia fra i vinti che fra i vincitori.

Perché, secondo lei, fino ad ora il comune è stato male amministrato da Remaschi e la sua giunta?

Direi di no.

Perché la minoranza non ha svolto il suo ruolo di indirizzo e controllo o perché ha collaborato nell'adozione di provvedimenti volti a ristorare ampie fasce sociali in tempi di Covid-19?

No, quello che disorienta, di fronte al messaggio coinvolgente e collaborazionista del sindaco, che rappresenta la novità, è la diffidenza, la cultura del sospetto, dell'intrallazzo spesso figlio della politica. Ma che c'è sotto? Ma chi glielo fa fare? Si, lo so, fanno i loro interessi e così via...

E allora Daniele, cosa farete?

A me spetta parlare per il mio gruppo, spetta raccogliere la palla gettata nel nostro campo dal sindaco: raccoglierla o lasciarla cadere...?

Che farete con questa "palla"?

In ballo c'è lo sviluppo, ci sono gli interessi della cittadinanza che merita, ed ha il diritto di essere amministrata al meglio; in campo c'è anche, cosa non di secondo piano, la dignità, l'immagine, l'onorabilità di chi è stato eletto a far parte del Consiglio Comunale. Non si può generalizzare, ridurre ai soliti luoghi comuni: il rosso e il nero, la destra e la sinistra...i furbi e i fessi...

Daniele, si spieghi meglio

Il gruppo consiliare che rappresento è unito, coeso come direbbe qualcuno, sereno e con le idee ben chiare che, per ragioni di spazio provo a riassumere: se il nostro contributo è utile per ambiziosi obbiettivi, se serve a dare risposte eccezionali ad un periodo particolarmente complicato, non ci tireremo indietro. Nessuno di noi ha mire politiche, carriere da difendere o da perseguire. Siamo civici e tali rimarremo. Abbiamo davanti quattro anni, vogliamo che siano i fatti a parlare, ciò che verrà realizzato anche grazie al nostro apporto, sarà il valore sul quale vorremo essere giudicati.

Quali sono le cose a cui tenete di più?

Cura del territorio, migliore manutenzione ordinaria, intensificazione degli interventi in campo sociale, valorizzazione dell' associazionismo, rilancio del capoluogo e del flusso turistico in generale, nuove infrastrutture e completamento dei quelle in corso, una fra tutte, l'impianto sportivo di Ghivizzano. Siamo d'accordo con il sindaco che solo unitariamente sarà possibile intercettare il maggior numero di opportunità che il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) saprà offrirci. Su questi temi, su questa frequenza, su questa lunghezza d'onda siamo disponibili a sintonizzarci, sfidando anche qualche possibile mal di pancia di una parte di coloro che ci hanno sostenuto.

Daniele pensa di riuscire a collaborare? Non è un rischio per lei è la sua lista?

In fondo la faccia che mettiamo in gioco è la nostra, certamente non la vogliamo perdere.