Drop e Misericordia insieme: “Tamponi rapidi facoltativi fuori dal locale per divertirsi in sicurezza”

sabato, 7 agosto 2021, 18:18

di viola pieroni

“L’iniziativa è nata per assicurare a tutti i ragazzi una maggiore sicurezza e un maggior controllo sulle serate in programma, ma purtroppo il governo ci ha smentito in quanto, al momento, per i locali come il nostro totalmente all’aperto non è obbligatorio l’uso del green pass”. Queste le parole di Lorenzo Biagioni, dj del 'Drop Club' e titolare assieme a Simone e Riccardo, che si è espresso in merito all’iniziativa di effettuare tamponi rapidi facoltativi all'entrata del locale, inclusi nel prezzo del biglietto.



“Due settimane fa abbiamo deciso di rimanere chiusi per far passare questo momento di paura nella nostra zona, mentre lo scorso weekend non sono stati riscontrati positivi- spiega Biagioni -. La mia opinione è che il green pass, con le limitazioni in vigore da ieri, sia l’unico strumento disponibile che ci possa far tornare ad una semi-libertà: mi auguro per questa stagione invernale di poter aprire in sicurezza utilizzando il certificato verde e i tamponi rapidi all’ingresso così da tornare a divertirci in sicurezza come stanno già facendo in altri stati.”





Una visione tutto sommato piuttosto ottimistica, condivisa da molti giovani che sperano di poter tornare a vivere un minimo di normalità. “Vorremmo infine ringraziare la misericordia di Coreglia - conclude Biagioni - che si è resa disponibile alla sorveglianza anti Cvodi-19, indispensabile per potersi divertire al tavolo in sicurezza".