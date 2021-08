Mediavalle : coreglia antelminelli



FdI: "Daniele vice-sindaco? Per noi coerenza e rispetto del mandato elettorale prima di tutto"

martedì, 24 agosto 2021, 16:26

Il partito della Meloni commenta la recente nomina da parte del sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, del capogruppo di minoranza Giorgio Daniele a vice-sindaco del comune.



"Non ci interessa dare giudizi sulle persone - esordisce Fratelli d'Italia - . Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo in questa circostanza. Certo è che l'operazione politica che vede il sindaco di Coreglia Antelminelli Remaschi nominare il capogruppo di opposizione Giorgio Daniele vicesindaco non ci piace".



"Fratelli d'Italia - sottolinea il partito - fa della coerenza e del rispetto del mandato elettorale le proprie stelle polari. C'è chi è chiamato a governare e chi a svolgere il ruolo di controllo e di stimolo sui banchi dell'opposizione. Tra le più efficaci definizioni di democrazia c'è questa: un sistema etico-politico in cui il potere della maggioranza è affidato a minoranze concorrenti che l'assicurano. Ruoli importanti e distinti che ci devono essere necessariamente, quali fondamento della vita democratica di una comunità, anche piccola".



"Questo - conclude - non significa che l'opposizione non debba collaborare, tutt'altro, nè che il dibattito politico non debba sempre essere guidato dall'obiettivo di lavorare per il bene comune. Ma ognuno nel ruolo assegnato dalla popolazione attraverso il voto elettorale. Sebbene Fratelli d'Italia non abbia eletti all'interno del consiglio comunale di Coreglia non possiamo quindi non prendere le distanze da questo tipo di decisione".