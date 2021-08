Mediavalle



Festa dell'artigianato a Lucignana

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:56

Domenica 29 agosto dalle 10 alle 19 si terrà la seconda edizione del Mercato dell’Artigianato 2021 di Lucignana, con la presenza di artisti e artigiani locali e con il patrocinio della Pro Loco di Coreglia ed il Comitato Paesano di Lucignana.

La manifestazione inizierà alle ore 10 con la visita organizzata al meraviglioso romitorio di San Ansano, di origine romanica, nato come chiesa e trasformata intorno al XII secolo in oratorio. Domenica per l’occasione San Ansano verrà aperto al pubblico per farsi ammirare anche nel suo interno.

Durante la mattinata verranno aperti gli stand gastronomici di prodotti locali lungo il centro abitato e nelle belle vie che portano alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Ci saranno intrattenimenti per i bambini ed il pomeriggio sarà un'occasione per scoprire una delle zone più belle del territorio, cenare al fresco e trascorrere qualche ora in compagnia e ammirare le bancarelle dei prodotti artigianali.

La Pro Loco di Coreglia invita tutti gli amici a venire a Lucignana e ringrazia l'amministrazione comunale per il sostegno dato all’iniziativa.