Mediavalle



Festa di San Lorenzo a Piano di Coreglia

domenica, 8 agosto 2021, 10:51

Dopo anni di assenza ritorma il 10 agosto a Piano di Coreglia la Festa di San Lorenzo grazie allla Pro Loco e con la fattiva collaborazione dell'amminsitrazione comunale.

Questo sarà il programma della giornata di martedi.

Apertura Piazza delle Botteghe Ore 9,00 – 24,00 con:

Ambulanti,

Artigiani,

Esposizione auto e moto d'epoca

Intrattenimenti per bambini,

Merenda per i bambini

Spettacolo di recitazione medioevale,

Battesimo della Sella

Racconti storici della Fiera,

Carrettino gelati e granite

Alabardieri di Coreglia Antelminelli, Percorso eno-gastronomico, Musica nelle piazze

PROGRAMMA



Carrettino gelati granite, gonfiabili per bambini, esposizione moto e auto e pesca di beneficenza in piazza della chiesa presenti dalla mattina alla sera



9 Inizio della fiera

10 Musica Alabardieri di Coreglia Antelminelli

11-18 Giochiamo con i bambini

11-13 Percorso eno-gastronomico

16 Spettacolo di magia per i bambini

17 Merenda per i bambini offerta dalla Pro Loco di Coreglia Antelminelli

17-20 Percorso eno-gastronomico

17,15 Recitazione di una storia medioevale in Vulgo

17-19 Battesimo della Sella con i pony del maneggio di Marica della villa di Tereglio

18,30 I racconti della fiera di un tempo

20 Chiusura con lo spettacolo degli Alabardieri di Coreglia Antelminelli

21-22,30 Sfilata di acconciature di Monica Consolati Parrucchieri e abiti del negozio Euro Gold di Fornaci di Barga con spettacolo di ballo della scuola Melody e con gli addobbi floreali della Boutique Del Fiore di Antonella Agostini

21-24 La sera intrattenimento musicale in Piazza Bernardini e presso centro ricreativo San Lorenzo con spettacolo di ballo della scuola Melody