Mediavalle



Forza Italia: "A Coreglia tradito il mandato elettorale"

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:35

Anche il partito di Forza Italia, così come gli altri alleati di centrodestra, per bocca del coordinatore della Mediavalle Claudio Gemignani, anche a nome del direttivo dello stesso movimento, esprime perplessità sulle ultime vicende politiche accadute nel comune di Coreglia Antelminelli, dove l'antagonista alle ultime elezioni del sindaco Remaschi, il capogruppo della ormai ex opposizione, Giorgio Daniele, entra, assumendo una tra le cariche più importanti a livello locale, quella di vice sindaco, nella compagine di maggioranza.



"Non vogliamo attaccare le persone, non ci interessa - esordisce FI -, ma vogliamo prendere le distanze, nettamente e chiaramente, da questo stato di cose, che porta a vedere la mancanza di uno dei pilastri per una sana democrazia: l'opposizione e il compito di controllo che la medesima ha".



"Le due liste - afferma Gemignani - si erano presentate distinte e distanti, con anche attacchi da entrambe le parti durante la campagna elettorale che ha visto poi vincere, di un soffio, l'attuale sindaco Marco Remaschi. Nei giorni scorsi Giorgio Daniele aveva con forza respinto al mittente, le voci che parlavano di matrimonio tra i due esponenti delle due liste. Come vogliamo chiamare, allora, questa mossa? Fusione? Poca differenza fa. Ma noi lo preferiremo chiamare tradimento del mandato elettorale, che vede i due ruoli, quello di governare dalla maggioranza e quello di governare dalla opposizione, un comune, fondersi. Due ruoli importanti quanto distinti".



"Nei comuni limitrofi - incalza -, ad esempio quelli di Barga, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Pescaglia, le opposizioni stanno facendo un ottimo lavoro di controllo, vigilanza, di condivisione dei progetti che vengono ritenuti validi e di bocciatura di quelli che vengono ritenuti deleteri, sempre nell'ottica del bene dei cittadini. Non avremmo visto nulla di male se questo matrimonio si fosse consumato prima delle elezioni, alla luce del sole. Invece, così facendo, i cittadini sono diventati i traditi da questa unione".



"Forza Italia, è vero - conclude -, non aveva posizionato persone proprie nella lista di Giorgio Daniele, dando solo un appoggio formale alla lista. Ma questo non vuol dire che il tutto potesse sembrare meno importante, dato che con la sua indicazione di voto aveva contribuito a far ottenere alla lista di Daniele un ottimo risultato. A questo punto non ci resta comunque che augurarci che la nuova maggioranza coreglina, possa lavorare e lavori per il bene dei cittadini, che sono, ma molto spesso viene dimenticato, i veri datori di lavoro dei politici".