Mediavalle : coreglia antelminelli



Frati (FdI) spara ad alzo zero: "Remaschi-Daniele? Un inciucio senza vergogna"

martedì, 17 agosto 2021, 22:00

di daniele venturini

C'è chi lo ha definito 'ribaltone di giunta', chi 'matrimonio' tra maggioranza e opposizione e chi, come Pietro Frati - esponente del gruppo Fratelli d'Italia a Coreglia, candidato nella lista di Giorgio Daniele alle ultime elezioni (ma non entrato in consiglio) - molto più brutalmente 'inciucio'. La nomina del capogruppo di opposizione a vice-sindaco (ai danni, oltretutto, di una risentita Sabrina Santi) ha provocato un vero e proprio 'terremoto' politico nel sornione comune arrocato sull'Appennino.



A dire la sua, in questa intervista esclusiva per la Gazzetta, è proprio Pietro Frati, ex consigliere comunale di minoranza di Coreglia ed ex candidato sindaco del comune in opposizione a Valerio Amadei.



Pietro Frati, lei nelle precedenti elezioni comunali era il candidato sindaco di una lista di centro-destra; le elezioni poi sono state vinte da Amadei, sindaco uscente: lei ha cercato di collaborare con la maggioranza?

"Nel 2015, quando da candidato a sindaco del mio comune, persi le elezioni a Coreglia Antelminelli, io, in accordo con il mio gruppo, decisi di offrire al sindaco Valerio Amadei e alla sua maggioranza collaborazione per il bene comune di tutti i cittadini. La risposta fu "picche", quindi mi trovai a fare opposizione con il mio gruppo. Come tutti sapete, solo dopo due assemblee di consiglio comunale - e forse oggi ne capiamo il "motivo" - ci fu una defezione".

Si spieghi meglio

"La collaborazione che intendevo io non aveva lo scopo di far parte di giunte fantascientifiche o di 'inciuci' come in questo caso, senza vergogna alcuna. Se la giunta Amadei avesse preso in considerazione proposte e a volte anche, perché no, correzioni a delibere emanate o da emanare sempre per il bene del nostro comune, non vedo motivo per cui avremmo dovuto negargli il nostro voto, e forse oggi non saremmo arrivati a questo scandaloso epilogo..."

Veniamo alla situazione odierna

"Quando uscì il nome di Giorgio Daniele, non nego che per me fu una grande liberazione da impegni amministrativi durati per ben cinque anni e, purtroppo, serviti a poco se non addirittura a niente, complice anche - ed è brutto a dirsi - la scarsa collaborazione dei cittadini che da noi minoranza volevano solo impegno e risposte, ma quando siamo arrivati alle elezioni, purtroppo, si sono spaccati in due fazioni".

Frati, ma non ha mai avuto dubbi?

"Qualche dubbio mi venne dal fatto che sia Giorgio Daniele che Piero Taccini (capogruppo dell'altra minoranza), acerrimo nemico oltre che della maggioranza, anche e soprattutto di Marco Remaschi, allora assessore regionale, non volevano politici nella loro compagine amministrativa, però i voti dei due tra i partiti più votati del centrodestra facevano gola..."

Allora?

Si giunse alla conclusione di inserire in lista una candidata della Lega e un candidato di Fratelli d'Italia (il sottoscritto), ma con astuzia e furbizia venimmo "blindati" e, addirittura, misero in lista "doppioni". Le elezioni sono andate come sono andate, tutti lo sanno, abbiamo perso per una manciata di voti, come per una manciata di voti potevamo vincerle. Forse è stato meglio così..."



Perché dice questo?

"Oggi forse sarei l'unico, ripeto "forse", che dalla maggioranza sarei passato in minoranza. Il popolo per me è sempre stato e sempre rimarrà sovrano. Se decide che devi amministrare, amministri; se invece decide che sei in minoranza, devi fare opposizione, magari costruttiva, ma sempre minoranza. Io non ho mai voluto confondere i ruoli affidatici dai cittadini".

Frati, ha ricevuto rimostranze dai cittadini del comune di Coreglia?



"Che dire, tanti mi telefonano per chiedere spiegazioni; io non ho risposte, questa vergognosa operazione mi viene definita con aggettivi irripetibili, io la chiamo semplicemente 'inciucio'.

Ma lei cosa ne pensa?

"Ci sarebbe da scrivere per delle ore, ma non ho più tempo e voglia da dedicare a questa scandalosa vicenda. L'unica cosa che, a questo punto, mi sento in dovere di fare è ringraziare gli amici, sia di partito che personali, che mi hanno supportato e tutti i cittadini del nostro comune che, a settembre, mi hanno dato la loro fiducia. Se mi permette, voglio rassicurare tutti i miei concittadini che, per qualsiasi cosa, Pietro Frati sarà sempre presente".