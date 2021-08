Mediavalle : coreglia antelminelli



Giorgio Daniele vice di Remaschi? La Lega si dissocia

martedì, 17 agosto 2021, 09:29

La Lega, per voce del commissario di sezione Media Valle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti, si dissocia e prende le distanze dalla nomina a vicesindaco di Giorgio Daniele, attuale capogruppo dell'opposizione nel comune di Coreglia Antelminelli.



Della lista formata da Giorgio Daniele, in contrapposizione a quella dell'attuale sindaco Remaschi, facevano parte esponenti tesserati al partito "Lega per Salvini Premier".