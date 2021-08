Mediavalle



Lega: "Problema cinghiali sia risolto al più presto"

martedì, 24 agosto 2021, 11:02

Il consigliere regionale Elisa Montemagni e il commissario Luigi Pellegrinotti della sezione Mediavalle e Garfagnana, in rappresentanza della Lega Salvini Premier, tornano nuovamente a parlare del problema dei cinghiali.



"Siamo consapevoli che negli ultimi anni ed in particolare in questo 2021, vi è una vera e propria emergenza dovuta alla massiccia presenza degli ungulati, che tanto spaventa molti abitanti della Valle - esordiscono -. In questi giorni ci sono giunte in le segnalazioni dei nostri consiglieri comunali di Pescaglia e Vagli Sotto che riportano la richiesta di aiuto di molti concittadini e di aziende agricole, o come Careggine dove ci sono stati interventi della polizia provinciale, solo per citarne alcuni".



"Visto l'elevato numero e la scarsa reperibilità di cibo - incalzano -, costringono gli animali selvatici ad avvicinarsi alle abitazioni ed a percorrere le strade, creando così danni alle coltivazioni ed ai giardini oltree rendendere pericolosa la circolazione stradale".



"Siamo quindi a chiedere agli amministratori degli enti del territorio bagnato dal Serchio - concludono - di adoperarsi affinché questo prblema venga risolto al più presto".