Lucignana, passeggiata spirituale dalla libreria all'Eremo di Sant'Ansano

martedì, 17 agosto 2021, 12:26

Un appuntamento speciale a Lucignana, alla Libreria Sopra la Penna, per il Festival letterario LITTLE LUCY a cura della poetessa Alba Donati e organizzato da Fenysia, la scuola di scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando.

Sabato 21 agosto, ore 16.00, Passeggiata spirituale dalla Libreria all'Eremo di Sant'Ansano con Padre Bernardo, abate dell'Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze. Con lui ci sarà Don Giuseppe, parroco della comunità parrocchiale di Coreglia. La passeggiata prevede tre stazioni in cui l'Abate si soffermerà su altrettante parole: ascolto, desiderio, pace. Nato a Firenze nel 1968, al secolo Francesco Gianni, ha vissuto a Prato dalla nascita e si è convertito, come racconta lui stesso, nella notte di Natale del 1992 nella chiesa delle Benedettine di Rosano, a pochi chilometri da Firenze. Di lì a pochi giorni è salito a San Minato al Monte iniziando il percorso di noviziato tra i benedettini olivetani sfociato prima nei voti solenni e poi nell'ordinazione sacerdotale. Nel 2009 diventa priore, poi abate, il 13 dicembre 2015. Con lui inizia il rinnovamento della comunità monastica, l'apertura verso la città, l'accoglienza di tante persone in cerca di ascolto. Don Bernardo, uomo di grande cultura, è anche un monaco social, seguitissimo sui principali network. Papa Francesco lo aveva scelto per le meditazioni pasquali del 2019.

Prenotazione obbligatoria per gli incontri: +39 331 7583949

Il Festival, curato da Alba Donati è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.

Libreria sopra la Penna

Via della Chiesa, 55025 Lucignana (Lucca)

Numero di persone consentito massimo: 30

Aggiornamenti e approfondimenti sul programma al sito libreriasopralapenna.it