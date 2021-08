Marco Pardini presenta il suo libro "Erbario Poetico"

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 23 agosto 2021, 20:49

A parlare è il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che interviene a qualche giorno di distanza dalla decisione di nominare vicesindaco il capogruppo di minoranza, Giorgio Daniele

lunedì, 23 agosto 2021, 19:12

I consiglieri di "Prima Pescaglia", in riferimento della situazione degli ungulati, scrivono al sindaco del proprio comune, Andrea Bonfanti

lunedì, 23 agosto 2021, 12:32

Fare la massima attenzione agli scarti alimentari e non abbandonarli in luoghi facilmente accessibili agli ungulati. E' una piccola norma di comportamento quotidiano che può aiutare in maniera sostanziale a tenere lontani gli ungulati – e, soprattutto, i cinghiali – dai centri abitati della nostra provincia

sabato, 21 agosto 2021, 12:19

I rappresentanti di "Cambiamo! Coreglia" annunciano una raccolta firme tra la gente contro la situazione politica venutasi a creare dopo l'ingresso del capogruppo di minoranza in maggioranza con il ruolo di vicesindaco

venerdì, 20 agosto 2021, 16:35

Domenica 22 agosto alle ore 17,30 nella chiesa di S. Michele in Castel di Roggio si svolgerà un concerto con l'arpa di Andrea Solinas, Giulietta Teani – Mezzosoprano, Ilaria Brunini al pianoforte e con la direzione artistica di Graziano Polidori

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:35

Anche il partito di Forza Italia, così come gli altri alleati di centrodestra, per bocca del coordinatore della Mediavalle Claudio Gemignani, anche a nome del direttivo dello stesso movimento, esprime perplessità sulle ultime vicende politiche accadute nel comune di Coreglia