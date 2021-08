Piano di Coreglia in festa per San Lorenzo

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 11 agosto 2021, 12:11

Grazie alla partecipazione, il Fiume Serchio diventa più fruito e quindi sicuro. E’ stata firmata la convenzione tra il Consorzio 1 Toscana Nord e la società sportiva dilettantistica Lucca Rafting, che svolge proprio la propria attività sul Serchio

martedì, 10 agosto 2021, 11:23

L'ente di Palazzo Ducale ha dato completa attuazione alla sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha restituito alle Province competenza per il rilascio delle autorizzazioni con procedura semplificata per la gestione dei rifiuti e per le sanzioni amministrative in materia ambientale

martedì, 10 agosto 2021, 11:10

Proseguono gli appuntamenti nel giardino con cottage pieno di libri che la poetessa Alba Donati ha creato a Lucignana. Il Festival letterario 'piccolo così' è organizzato da Fenysia, la scuola di scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando, che attualmente la dirige

lunedì, 9 agosto 2021, 15:31

Si confermano alti i numeri della raccolta differenziata a Coreglia Antelminelli, che, ancora una volta, anche nell'ultima rilevazione di Ascit Servizi Ambientali Spa, supera il tetto dell'80 per cento

domenica, 8 agosto 2021, 10:51

Dopo anni di assenza ritorma il 10 agosto a Piano di Coreglia la Festa di San Lorenzo grazie allla Pro Loco e con la fattiva collaborazione dell'amminsitrazione comunale

sabato, 7 agosto 2021, 18:18

Lorenzo Biagioni, dj del 'Drop Club' e titolare assieme a Simone e Riccardo, si è espresso in merito all’iniziativa di effettuare tamponi rapidi facoltativi all'entrata del locale, inclusi nel prezzo del biglietto