Mediavalle



'Prima Pescaglia' scrive al sindaco: "Cinghiali, situazione fuori controllo"

lunedì, 23 agosto 2021, 19:12

I consiglieri di "Prima Pescaglia", in riferimento della situazione degli ungulati, scrivono al sindaco del proprio comune, Andrea Bonfanti.



"Scriviamo la presente lettera - esordiscono - perché riteniamo utile segnalarle l'invasiva presenza di cinghiali sul territorio del nostro comune".



"Siamo consapevoli - spiegano - del fatto che sia ben a conoscenza del problema, ma viste le segnalazioni che ci arrivano da molti concittadini ed aziende agricole, riteniamo tale situazione sia ormai fuori controllo ed è nostro dovere riportarle quanto a noi comunicatoci".



"I danni creati dagli ungulati alle coltivazioni sono notevoli - affermano -, costringendo gli agricoltori a recintare per quanto loro possibile gli appezzamento coltivati, capita inoltre spesso che gli animali si avvicinino alle abitazioni danneggiando le aree verdi, oltre a transitare sulle nostre strade e sentieri, rendendo insicura la circolazione sia delle autovetture che dei pedoni".



"Consci che tale materia sia competenza della Regione - concludono -, siamo però sicuri che l'incolumità delle persone, la tutela della proprietà privata e la produzione agricola del nostro comune le stia a cuore e che si adopererà nelle sedi opportune, per trovare una rapida soluzione. Ringraziando della disponibilità porgiamo cordiali saluti."