Scoppia grosso incendio sul Monte Serra

sabato, 14 agosto 2021, 23:08

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato oggi sul Monte Serra, lato Vicopisano. Sono in corso evacuazioni e stanno operando numerose squadre di operatori e mezzi in arrivo da tutta la regione.



"E' già stata attivata anche la nostra Vab, la Racchetta e la colonna mobile della Misericordia - afferma Luca Menesini, sindaco di Capannori e presidente della provincia di Lucca -. Al momento, l'incendio non sta venendo lato Capannori, ma non per questo abbassiamo la guardia".



"Sto monitorando la situazione insieme alla sala regionale" commenta il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.



Foto di Fabio Camillo

