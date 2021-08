Mediavalle



Uil Pensionati: "Riaprire le visite ad anziani e disabili, basta isolamento forzato"

venerdì, 6 agosto 2021, 09:49

"Non è accettabile proseguire oltre con l'isolamento forzato di anziani e disabili nelle strutture sanitarie assistite, così come non avere la possibilità di accompagnare i pazienti più fragili in pronto soccorso ed effettuare le visite nei reparti ospedalieri non covid". Così esordisce il segretario territoriale di Uil Pensionati Lucca, Guido Carignani.

"Bastano 45 minuti al giorno - afferma - per restituire la dignità e la gioia di vivere a tanti anziani e disabili che in questo lunghissimo periodo di emergenza Covid hanno dovuto subire l'isolamento forzato nelle strutture. La circolare del Ministero della salute emessa lunedì 2 agosto risponde ai solleciti fatti dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil. Un documento che richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare l'accesso alle strutture residenziali per anziani e disabili da parte dei familiari degli ospiti, naturalmente muniti di green pass. L'accesso va garantito tutti i giorni della settimana, anche i festivi, e le visite devono avere un tempo congruo al bisogno di assistenza, di durata possibilmente fino a 45 minuti".

"Anche nella realtà lucchese - conclude - si registrano frequenti proteste per interpretazioni difformi a quanto stabilito dalle circolari governative, soprattutto per l'impossibilità di poter assistere i propri cari nei casi di visite al pronto soccorso e relativi ricoveri in reparti anche distanti (vedi trasferimenti Lucca Barga). Per la Uil Pensionati di Lucca è arrivato il momento di cambiare rotta seguendo le indicazioni del Ministero della salute".