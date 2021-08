Mediavalle



Week-end di eventi a Coreglia Antelminelli

venerdì, 6 agosto 2021, 13:59

Week-end di eventi, musica e cultura a Coreglia Antelminelli. Il primo appuntamento è domani, sabato 7 agosto, al Museo della figurina di gesso e dell'emigrazione. Proseguono, infatti, le visite guidate - spettacolo, prodotte dal Comune con la collaborazione della Fondazione Banca del Monte di Lucca e dell'Associazione Culturale Venti d'Arte. Sabato 7 agosto, dalle 14.30 alle 21, ogni mezz'ora andrà in scena "Presenze Migranti", scritto da Francesco Tomei: un racconto di storie inedite o poco conosciute di personaggi, donne e uomini, che hanno vissuto nella Mediavalle più di un secolo fa. Una vera e propria finestra su ciò che è stato, una ricerca delle proprie radici e delle identità, calata nel contesto, magico e suggestivo, del Museo coreglino, che accoglie e racchiude tutto il sapere artigiano e artistico di queste zone. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, è necessario prenotare la visita ed esibire il Green Pass (o l'attestazione di guarigione da Covid-19 o l'attestazione di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti). Non saranno ammessi più di 7 spettatori a turno nel rispetto del distanziamento. Per prenotazioni: francescotomei.teatro@gmail.com; 347.7727642; Comune di Coreglia al 0583.78152, opzione 2 o 4. Doppio appuntamento, invece, per domenica 8 agosto. Intorno alle 11, infatti, arriverà a Coreglia il raduno delle Ferrari, manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune. La sfilata di auto d'epoca si fermerà proprio nel centro del capoluogo, mentre gli equipaggi faranno visita al Museo delle figurine di gesso. Il corteo ripartirà alle 12.30 in direzione Castelnuovo di Garfagnana. Sempre domenica 8, alle 21.20, a Casa Bernardini a Piano di Coreglia, si terrà il concerto "Come note al core" del Diffusion Brass Quintet. Il quintetto di ottoni proporrà il suo repertorio che spazia nei vari generi musicali: dalla classica al jazz, dal pop alle colonne sonore dei film più celebri, fino all'opera. Anche in questo caso, per partecipare all'evento organizzato dall'amministrazione comunale insieme all'associazione Musica Arte e Cultura sarà necessario esibire il Green Pass. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura, 0583.78152, opzione 4; i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it