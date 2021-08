Mediavalle



Week-end di eventi a Coreglia

giovedì, 26 agosto 2021, 16:23

Ancora un weekend di eventi a Coreglia Antelminelli. Si comincia sabato 28 agosto, alle 16, con lo spettacolo "Favole sulle nuvole" a Calvorno: per bambini grandi, che non hanno smesso di sognare, e piccoli, che sanno ancora farlo benissimo. L'appuntamento, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid 19 vigenti alla tensostruttura in viale Dezza a Calavorno, avrà come protagonista l'attrice Michela Innocenti. Lo spettacolo è organizzato dall'Associazione Musica Arte e Cultura, dal Circo e la Luna e dal Comune di Coreglia Antelminelli. Per partecipare è necessario esibire il Green Pass.

Alle 21, la giornata prosegue alla Limonaia del Forte a Coreglia, con "Momenti d'Opera". La serata a ingresso libero che rientra nella programmazione del Serchio delle Muse, proporrà una selezione tratta da La Bohème con la soprano Silvana Froli e il tenore Leonardo Melani. Sul palco anche il Quintetto Lucensis, composto da Rossana Pansani, flauto, Nicola Bimbi, oboe, Daniele Tambellini, fagotto, Emanuele Gaggini, clarinetto, Massimo Marconi, corno, e l'attrice Cristiana Traversa. Anche in questo caso è richiesto il Green Pass ed è gradita la prenotazione al numero: 0583.78152, int. 2.

Il weekend si chiude poi domenica 29 a Lucignana con un doppio evento: la seconda edizione del mercatino dall'artigianato lungo le vie del borgo. Dalle 10 alle 19, banchi, artisti e artigiani si daranno appuntamento nella frazione: presenti anche tanti punti di ristoro lungo il percorso. Per info: 347.8683218; 333.106.0060; 329.391.9729. Durante la manifestazione, i visitatori sono invitati a rispettare le normative anti-Covid 19 in vigore. Alle 21, invece, a Ghivizzano Alto, alla Torre di Castruccio, ci sarà Marco Pardini con la presentazione del libro "Erbario poetico - racconto d'erbe, alberi e altri incanti". A moderare l'incontro sarà Helga Battaglini.