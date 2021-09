Mediavalle



Coreglia, altri 35 mila euro di interventi per la scuola

lunedì, 13 settembre 2021, 13:19

Riparte la scuola a Coreglia Antelminelli e riparte in completa sicurezza. L'amministrazione Remaschi continua infatti con gli interventi a favore della scuola ed eroga altri 35mila euro di interventi e contributi per i plessi dell'istituto comprensivo. Fatti, interventi e soluzioni che sono stati al centro del sopralluogo negli istituti scolastici del territorio, che l'assessora alla scuola, Lara Baldacci, ha effettuato nella giornata di oggi, lunedì 13 settembre.

"Considerando che le nostre scuole sono tutte nuove - spiega l'assessora all'istruzione, Lara Baldacci -, si tratta di un impegno economico molto significativo, che ci consente di rispondere a ulteriori esigenze dell'istituto comprensivo e di garantire a insegnanti e alunni di iniziare l'anno nel migliore dei modi, in completa sicurezza. L'attenzione più grande è stata dedicata, anche quest'anno, alle misure di sicurezza per prevenire la diffusione del Covid. Abbiamo spazi grandi nei quali accogliere i nostri ragazzi, ma il confronto con la dirigente scolastica e con gli insegnanti ci ha consentito di crescere ancora e di rispondere in modo ancora più puntuale alle richieste e alle necessità: miglioramento degli ambienti, miglioramento della funzionalità, distanziamento e ulteriore attenzione a tutto quello che consente di sviluppare una didattica sicura, inclusiva, accogliente ed efficace".

La scuola al centro è un impegno che l'amministrazione comunale sta portando avanti giorno dopo giorno. "Lo abbiamo detto fin dall'inizio - conclude l'assessora Baldacci -. La scuola deve diventare sempre più il fulcro della vita aggregativa e sociale della nostra comunità. Per questo motivo dedichiamo così tanta attenzione: lo facciamo con un rapporto costante con l'istituto comprensivo, lo facciamo con incontri periodici con i genitori e lo facciamo investendo tanto nelle strutture scolastiche quanto nei progetti e nei percorsi formativi che sempre più dovranno coinvolgere i nostri studenti. Per questo motivo mi preme ringraziare anche gli uffici per il lavoro svolto: dalle sinergie e dalle capacità di lavorare in squadra derivano importanti risultati".