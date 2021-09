Mediavalle



A.M.A. Cultura compie tre anni e festeggia con un duplice evento

mercoledì, 8 settembre 2021, 21:35

L'Associazione Musica Arte Cultura APS, ormai nota sul territorio per i numerosi eventi realizzati a favore della promozione dei giovani, della musica e della valorizzazione del territorio, festeggia in questi giorni i primi 3 anni dalla costituzione e lo fa con due eventi.



Il primo evento si terrà venerdì 10 settembre, ore 21.20 presso il Teatro "Bambi" di Coreglia Antelminelli all'interno del piccolo festival ideato per il comune di Coreglia. Il concerto, per lo più di celebri colonne sonore, sarà eseguito da un ensemble di archi e pianoforte.



Per info e prenotazioni:



UFFICIO CULTURA Tel. 0583/78152 Int. 4

i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it

Il secondo evento si svolgerà sabato 18 settembre, ore 18 a San Pellegrino in Alpe (in caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del santuario) dove verrà omaggiato Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte.



Nel corso dell'evento si esibiranno con degli intermezzi, su musica di J.S.Bach, Nily Raouf e Stefano Casini.



Per info e prenotazioni 3663634036.



Entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito, A.M.A.CULTURA vi aspetta per festeggiare questa bella occasione.