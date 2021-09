Mediavalle



A Monsagrati incontro rivolto ai castanicoltori

giovedì, 2 settembre 2021, 10:39

Venerdì 3 settembre, alle 21, presso la palestra delle scuole di Monsagrati (Pescaglia), si terrà il quarto di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali o dilettanti (oltre ad altri 2 incontri già svolti nel periodo estivo sul tema del Cinipide galligeno). La lezione sarà tenuta da Fulvio Viesi, Presidente dell’Associazione Tutela Marrone di Castione (Brentonico - TN) e tratterà delle buone pratiche di coltivazione del castagno, con particolare attenzione al recupero dei castagneti abbandonati.

Lo scopo della comunicazione è il far comprendere che l’attenta cura dei castagni è il miglior modo per ridurre i danni indotti dagli eventi climatici avversi o derivanti dalla presenza di patologie. A questo incontro ne seguiranno molti altri, dedicati a varie tematiche e in più verranno poi organizzati anche due corsi completi, il primo sui metodi di conservazione delle castagne ed il secondo sull’innesto del castagno. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F. (Istituto per la documentazione sul castagno e la Ricerca Forestale) e con il contributo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. L’attività si svolgerà tra l’estate 2021 e la primavera 2022 sul territorio della Media Valle del Serchio. Gli incontri saranno tutti ad accesso libero, ma in ottemperanza delle normative di contenimento del Covid è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo: ass.castanicoltori.lucchesia@gmail.com