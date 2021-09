Mediavalle : pescaglia



A San Martino in Freddana una manifestazione su eccidio nazista

lunedì, 6 settembre 2021, 12:21

Manifestazione l'8 settembre a San Martino in Freddana dell'associazione culturale A.L.C.E. in collaborazione con la locale sezione dell'Istituto Storico Lucchese e del comune di Pescaglia che racconta dell'eccidio di alcuni ignari passanti ad opera delle truppe naziste e di altri episodi legati alla Resistenza nel pescaglino, con particolare riferimento al contributo dato dalla popolazione locale ai combattenti per la libertà.



Una rappresentazione che si avvale del prezioso contributo di Alfredo Gori, presidente dell'A.L.C.E., per le ricerche storiche e dell'appassionata regia e sceneggiatura di Patrizia Menchetti, oltre che del patrocinio della provincia di Lucca, del comune di Camaiore, dell' A.N.P.I., dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e del Comitato La Freddana delle Idee.